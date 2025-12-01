Grosso Napoletano sigue siendo la mejor cadena de pizza artesanal de España

Se ha dado a conocer el ranking 50 Top World Artisan Pizza Chains 2025, elaborado por 50 Top Pizza. Se trata de la guía más importante del sector a nivel internacional, creada y dirigida por Barbara Guerra, Luciano Pignataro y Albert Sapere, que clasifica las mejores cadenas de pizza artesanal del mundo. La misma que reconoce a Grosso Napoletano como la mejor cadena de pizza artesanal de España y la tercera del mundo. Además, su «Capo di Prodotto», Fabrizio Polacco, es el mejor pizzaiolo del año, un premio que distingue el esfuerzo por parte de la cadena de impulsar y elevar el oficio del pizzaiolo.

El liderazgo en el desarrollo del producto, la formación de pizzaioli y la preservación de la tradición napolitana han sido clave para la cadena española, que, con tan sólo ocho años de trayectoria y 50 locales (cuenta con varios en los que las elaboraciones no poseen gluten) en España, continúa redefiniendo los estándares de calidad en el sector. Se trata de una empresa de capital cien por cien español, fundada en 2017 por Hugo Rodríguez de Prada y Coke Blas, que ha conseguido implantar los cuatro pilares fundamentales de la tradición Napolitana: el horno, la masa, los ingredientes y, por supuesto, los pizzaioli. En ella, todo empieza con la harina. Procede de Mulino Caputo, el único molino que sigue en pie en Nápoles tras más de un siglo de historia y seleccionar de entre sus 20 variedades la mejor para la pizza napolitana es cuestión de maestría. El tomate es San Marzano, el oro rojo del Vesubio. Entero, pelado, con denominación de origen y cultivado en las faldas del Vesubio y a escasos kilómetros del mar. En cuanto a la mozzarella, es fiordilatte, de Latteria Sorrentina, hecha con leche fresca de vacas, que pastan libremente en laderas mediterráneas. Y, los embutidos, como el guanciale, la mortadela, el prosciutto cotto, la coppa y el salami proceden de los productores, que llevan generaciones perfeccionando su receta, como son Coati y Clai. Son ingredientes a los que se suman los de temporada. ¿Qué pedir? La Provola Tartufata, una nueva versión de la famosa Provola Affumicata, una delicia con queso ahumado fundido en el horno de leña con salsa tartufata, champiñones, albahaca y un toque de parmesano. Un manjar para disfrutar con la clásica focaccia. Es gran amiga de otra de las novedades, una selección de embutidos italianos para disfrutar con taralli crujientes. Entre ellos, la trenza de mozzarella de búfala, copa, salami picante y napolitano, mortadela tartufata, aceitunas y tomate seco. Aunque, cierto es que somos fieles a la burrata con pesto y tomates cherry aliñados con vinagreta balsámica y albahaca. Impecable. Entre las pizzas recién llegadas destaca la Zucca di Stagione, con una base de crema de calabaza al estilo della nonna, preparada con salvia y romero, mozzarella fiordilatte, gorgonzola, salami napolitano y albahaca, y la Alba al tartufo, inspirada en la ciudad de Alba, al norte de Italia, está hecha con una base «bianca tartufata», mozzarella fiordilatte, champiñones frescos, coppa crujiente y albahaca.

Un menú por 21,90 euros

La Diavola, con una base de tomate San Marzano, salami picante napolitano, mozzarella fiordilatte y albahaca, los pizzaioli recomienda añadirla olivas y crema de Grana Padano. Otras de nuestras preferidas son la Zozzona, con una base de tomate San Marzano, salsiccia napoletana, guanciale crujiente, mozzarella fiordilatte, yema de huevo, parmesano y pimienta, y la Hellboy di Paulie Gee, con la misma base de tomate San Marzano, pero con parmesano, mozzarella fiordilatte, salami picante napolitano con un toque final de hot honey. Pregunte por el menú por 21,90 euros.

Siguiendo con la citada lista, Da Michele es la mejor cadena de pizza artesanal del globo y la segunda, Big Mamma Group, con locales en Mónaco, Italia, Francia, Alemania y España, entre otros países. En concreto, en Madrid poseen Villa Capri, Circolo Popolare y Belmondo y en Barcelona, Gloria Osteria. Bráz, la marca brasileña conocida por sus grandes pizzas crujientes al horno de leña ocupa el cuarto lugar y el quinto, Luigia, con establecimientos en Suiza y Dubái.

Grosso Napoletano

Dónde: C/ Hermosilla 85. Madrid.

Tel.: 910 05 36 720.

Precio medio: 20 euros.

grossonapoletano.com