Guía para sobrevivir a Taylor Swift en Madrid: transporte, calles cortadas, presencia policial...

Máximas de 34 grados, y no menos de 24 por la noche. No es mala temperatura para los «swifties» que, desde hace días, pero ayer con mayor intensidad, velan armas en los alrededores del Santiago Bernabéu ante uno de los días más importantes de sus vidas: el concierto que Taylor Swift ofrecerá hoy en el coliseo madrileño. A las 16:30 horas se producirá la apertura de puertas, mientras que a las 18:45 dará comienzo el show, con la actuación de sus teloneros, Paramore. Previsblemente, a las 20:00, alrededor de 65.000 gargantas aclamarán a la gran diva del pop, en una secuencia que se repetirá también mañana. Con todo, el Paseo de la Castellana, con sus tiendas de campaña, sillas playeras y sacos de dormir, no será el único espacio de Madrid que se verá transformado durante estos días por el «huracán Swift».

Más trenes de Metro

En lo que se refiere al transporte, la Comunidad de Madrid refuerza la línea de Metro que, en la tarde de hoy, pasará a ser la más transitada de la capital: la 10, la azul, y que transcurre desde el Hospital Santa Sofía hasta Puerta del Sur, con la parada de Santiago Bernabéu como epicentro. El número de trenes de la línea se incrementará un 200 por ciento, especialmente al comienzo del evento (18:30) y en su conclusión (en torno a las 00:00 horas). De hecho, según informó el Gobierno regional, será durante la salida de los espectadores cuando se produzca el mayor incremento de convoyes.

En todo caso, lo más recomendable es evitar, en la medida de los posible, la salida de Metro de Santiago Bernabéu y optar por otras paradas más próximas. Sobre todo, por las obras de rehabilitación que están teniendo lugar en la estación y que, ahora mismo, provocan que sólo estén habilitados dos accesos.Así, se aconseja recurrir a puntos de acceso y salida como Nuevos Ministerios (Líneas 6, 8 y 10), a 750 metros del estadio; la estación de Cuzco (Línea 10), que se encuentra a 510 metros; la estación de Estrecho (Línea 1), a 1.200 metros, y la estación de Concha Espina (Línea 9), a 1.300 metros de distancia del Bernabéu.

Seguridad y Samur

En lo que se refiere a la seguridad en superficie, y como explican desde Cibeles a este diario, el dispositivo compete «a Delegación de Gobierno y a los propios organizadores». Eso sí, con la colaboración muy activa de la Policía Municipal madrileña.

Desde el Área de Seguridad y Emergencias que preside la vicealcaldesa Inma Sanz, avanzan que «trabajarán en la zona más de 200 funcionarios municipales diarios». En dicho refuerzo formarán parte policías de distrito, diversos grupos de UCES, equipos de drones, la sección canina y la Unidad de Servicios Especiales. En lo que se refiere a las UCES, son las siglas de las Unidades Centrales de Seguridad. Supone una división recuperada por el Ayuntamiento durante el pasado mandato, especializada en seguridad ciudadana y situaciones de alerta, y a la cual se le ha dotado de más recursos y atribuciones desde la llegada de Almeida a Cibeles. De hecho, han participado en desahucios conflictivos, como los de La Ingobernable, La Dragona y La Quimera.

En lo que respecta a la Policía Nacional, fuentes del Cuerpo estatal confirmaron a LA RAZÓN que se hará cargo del dispositivo la Unidad de Brigada Provincial, lo que incluirá, entre otras divisiones, la Brigada Canina, la de Caballería, la relativa al subsuelo y la de drones. Todo ello, añadieron, con un «centro de coordinación» en el mismo estadio Santiago Bernabéu, con un total de 200 agentes implicados, informa Rodrigo Carrasco.

Uno de los puntos calientes estos dos próximos días estará en el número 22 del Paseo de la Castellana. Allí se encuentra el Hotel Villa Magna, donde se hospedará la estrella, después de desembarcar hoy en el aeropuerto de Barajas, en torno a las 14:30 horas.

La seguridad en lo que se refiere a los cuerpos policiales incluirá patrullas de escolta para vigilar que no haya ningún problema en la llegada y partida de Swift de la capital. Como pudo confirmar este diario, el acompañamiento del hotel al estadio estará a cargo de la Policía Municipal, mientras que el acompañamiento del aeropuerto al hotel de la Castellana será responsabilidad de la Nacional. A estos efectivos, hay que sumar la seguridad privada de la cantante.

Si bien la asistencia sanitaria depende del «organizador del evento», por parte de Samur Protección Civil se desplegará un refuerzo de 50 personas diarias. Del mismo modo, habrá equipos de acción rápida, con un total de ocho ambulancias.

Movilidad

Uno de los puntos polémicos que dejaba el concierto de Swift era la entrada y salida de varios colegios de la zona, debido a los cortes al tráfico que están previstos desde las 10:00 horas en la calle Padre Damián. Unas restricciones que no serán sólo para coches; también para peatones. Tres son los centros afectados: San Agustín, Sagrados Corazones y María Virgen. Desde el Ayuntamiento explican que «la entrada y salida de los alumnos a los colegios de la zona se hará prácticamente con normalidad». Con todo, habrá una «salvedad»: para la recogida de los alumnos habrá que entrar por Alberto Alcocer en lugar de por Sagrados Corazones. «Todos los colegios han informado ya a padres y alumnos», añaden.

Uno de los centros que ha diseñado y anunciado su propio plan es el María Virgen, en el número 20 precisamente de Padre Damían. El acceso peatonal por dicha calle sólo podrá realizarse hasta las 9:45 tanto de hoy como del jueves, mientras que el resto de la jornada, todas las entradas y salidas de alumnado, familias y profesorado se llevará a cabo por el número 7 de la calle Condes del Val.

No hubo que esperar al concierto para comprobar cómo se produjeron los primeros contratiempos. Uno de los motivos de estas restricciones fue la llegada, el pasado lunes, de unos 70 camiones encargados de poner en pie la parada madrileña del The Eras Tour. Eso supondría una avanzadilla, ya que, por lo general, los conciertos de Swift suelen emplear no menos de un centenar de vehículos, con unos mil operarios encargados del montaje y desmontaje del escenario. En todo caso, su presencia provocó grandes atascos en la avenida de Concha Espina.

El dinero que deja

¿Cuánto dinero del que moverá este doble concierto repercutirá en la ciudad de Madrid? Algunos sectores han hecho sus propias estimaciones. Es el caso de Hostelería Madrid. La asociación cree que cada uno de los conciertos tendrá un impacto cercano a los 10 millones de euros en la hostelería de la capital. Un cálculo basado en que estas citas acogerán, cada una, a más de 50.000 asistentes, que se gastarán de media unos 20 euros por persona en los locales de hostelería de los alrededores del estadio.

Esa estimación nos lleva a otro de los cambios que experimentará Madrid en los próximos días. Alrededor del 30 por ciento de esos asistentes a los conciertos, unas 15.600 personas, son turistas internacionales y nacionales, procedentes de otras regiones españolas, que desembarcarán en la capital.

De acuerdo a Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofín, los conciertos de Swift pueden generar alrededor de 150 millones de euros «en concepto de viajes, alojamientos, comida y ropa relacionada con la artista»... eso siempre que sus seguidores mantengan el gasto medio de 1.000 euros que desembolsan habitualmente en sus conciertos en Estados Unidos. Así, en términos económicos, estamos ante un tipo de acontecimiento social equiparable a una final de la Champions League, «con la gran diferencia de que en un caso se trata de una sola persona, y en el otro, una suma de clubes de fútbol».