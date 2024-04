Hortaleza cumplirá la ley y prohibirá la venta de alcohol en las fiestas que no se consideren populares

El concejal-presidente de Hortaleza, David Pérez, ha afirmado este martes que la prohibición de la venta de alcohol en las fiestas de este distrito obedece a la ordenanza de festejos, "que excluye expresamente" algunos tipos de fiestas en las que, hasta ahora, se vendían este tipo de bebidas, a pesar de que "la ley no lo permite". "Lo que tenemos que hacer es cumplir y hacer cumplir la ley. No podemos autorizar la venta de alcohol en esas fiestas porque no son las que contempla la normativa", ha asegurado.

En su visita a la exposición itinerante de la campaña 'Hortaleza cuida, no contamines', Pérez ha reiterado que "no se va a prohibir ninguna fiesta" en el barrio ni se va a "recortar la participación ciudadana", y cree que se ha "malinterpretado" o "manipulado" dentro de "una campaña para crear confusión" con el fin de "atacar políticamente" a la Junta Municipal, a pesar de que la decisión haya atendido a "criterios técnicos jurídicos, en ningún caso políticos". "No es que haya una rectificación como consecuencia de la protesta de asociaciones, es que desde el primer momento en el Pleno se dijo claramente que no se prohíbe ninguna fiesta sino que, simplemente, en esas fiestas no tienen permitido vender alcohol. Creo que todos deberían colaborar en seguir trabajando en los hábitos saludables", ha subrayado en declaraciones a Europa Press.

El concejal de distrito ha aclarado que la legislación recoge tres tipos de festejos y en torno a una veintena de estos "no está contemplado el alcohol", con la ordenanza como marco. David Pérez ha reiterado que se podrán seguir celebrando y que la "única cuestión" es que no se podrá vender ni consumir alcohol" en estas celebraciones. "Hay tres tipos de fiestas: las patronales, las populares y otro tipo que no se encuadran dentro de esas primeras. En lo que tiene que ver con la venta y consumo de alcohol hay excepciones donde se permite, que son precisamente esas fiestas patronales y populares. En cambio, la ordenanza de festejos, que tiene años y años antes de que yo llegara a esta Junta Municipal, excluye expresamente otro tipo de fiestas que no se encuadran dentro de esa legalidad", ha explicado el concejal. Pérez también ha apelado a la "responsabilidad" colectiva y ha afeado que haya asociaciones y entidades "reclamando que se pueda consumir" cuando la ley "no lo permite". "Si yo lo aceptara estaría incumpliendo la legislación", ha señalado.

"ME DA PENA QUE LA GRAN REIVINDICACIÓN SEA EL CONSUMO DE ALCOHOL"

"Me da mucha pena que la gran reivindicación de determinadas entidades y de algún partido político sea el consumo de alcohol, cuando lo que tendríamos que hacer es trabajar todos juntos en su reducción, especialmente en fiestas, que tienen un carácter infantil, que van dirigidas a las familias", ha subrayado. David Pérez ha afeado que las asociaciones defiendan su postura en relación a la venta de bebida y comida durante las fiestas para poder financiar" su actividad, especialmente "cuando existe una línea de ayudas por valor de 300.000 euros para tal fin". "En eso consiste la reivindicación, en poder vender alcohol en fiestas donde no es legal para poder financiarse, cuando cuentan con subvenciones, con locales y con otros muchos apoyos de la Junta Municipal. Querer vender alcohol en unas fiestas donde no es legal no me parece que sea una causa muy defendible por parte de estas entidades", ha reiterado Pérez.

Esta cuestión "ha sido explicada en el Pleno y se aprobó, por tanto, está legitimada por una mayoría democrática, que ha aprobado ya el calendario de festejos como debe ser, como marca la ley, como marcan los reglamentos y las normativas que rigen el funcionamiento de este tipo de eventos", ha insistido. Finalmente, David Pérez ha subrayado que desde la Junta Municipal hay un contacto "permanente" con las distintas asociaciones, con las que ya se han mantenido reuniones y un diálogo abierto con sus representantes. También ha avanzado que en los próximos días se convocará la segunda reunión de la Mesa de Diálogo con las asociaciones para las fiestas del distrito con el objetivo de fijar fecha para la Feria de Asociaciones.

"LEY SECA"

Asociaciones vecinales de Hortaleza condenaban que el concejal-presidente haya decidido imponer la "ley seca" en 19 festejos populares en los que, declarados como tal, se permitía la venta de alcohol y con él y la comida se financiaba buena parte de la vida de las entidades La Junta resolvía que 19 eventos propuestos por las entidades vecinales "dejen de tener la consideración de 'festejos populares' que permite la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la calle", informaba la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) en un comunicado.

Esto supone "que se complica la viabilidad de estas fiestas que organizan asociaciones sin ánimo de lucro y se financian con la instalación de barras donde los asistentes pueden consumir comida y bebida mientras disfrutan de espectáculos gratuitos". "En lo que de mí dependa no podrán vender alcohol", advertía Pérez en el Pleno de Hortaleza, donde PP y Vox aprobaron un calendario de festejos populares "con apenas seis eventos para 2024, cuando el año pasado fueron 34 en todo el distrito", criticaban las asociaciones vecinales.

Entre las actividades que David Pérez ha excluido del calendario de festejos y en las que estará prohibido el consumo y venta de alcohol, ha señalado la Coordinadora, están las fiestas vecinales del barrio de Manoteras, que se celebran desde los años 70, al igual que las de Juan y Juana de La Unión de Hortaleza. También se queda fuera la fiesta al aire libre que la Cabalgata Participativa de Hortaleza organiza para recaudar fondos que se destinan al montaje de las carrozas que reciben a los Reyes Magos.