Iglesias desliza que Sotomayor es cocainómano después de que criticase la deriva de Podemos: "Ya puedes pasarte de las rayas"

Pablo Iglesias ha dejado caer que el excandidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid en las últimas municipales, Roberto Sotomayor, tiene un problema de adicción a la cocaína, después de que el atleta abandonase la formación morada el lunes criticando que se haya convertido "en el brazo político" de Canal Red.

El que fuera líder de Podemos, ahora reconvertido en director de este canal, ha atacado así a Sotomayor en Ctxt diciendo que tras su marcha ya podrá "salir todas las noches y pasarte de la raya y de las rayas y no te va a pasar nada, campeón".

En una columna en la que el archivo del 'caso Neurona' es el tema estructural, sobre lo que confiesa que no lo considera "una buena noticia", Iglesias ha criticado la entrevista que el exdirigente madrileño de Podemos ha concedido a "El País": "El exdirigente de Podemos que un día después de marcharse acude a la llamada del periódico de Prisa a hablar mal del que hasta ayer fue su partido y de Canal Red".

También arremete, directamente, contra el diario porque "le ha da mucho más espacio a la rajada de un exdirigente de Podemos", en comparación con el hueco que le dedica a informar sobre 'Neurona'. "Ese es también el éxito de 'lawfare'", ha asegurado.

"Vente aquí, guapo, que te voy a hacer ahora todas las entrevistas que no te hice en campaña. Vente que con un poco de suerte te ofrecen un puesto en Sumar si dices lo que tienes que decir. Aquí te vamos a cuidar", escribe también en una mezcla de referencias a que tras su marcha le ofrecen la atención informativa que, según él, no le dedicaron como candidato el pasado 28M, y a la posibilidad de que acabe integrándose en Sumar, pese a que él mismo ha asegurado que no tiene contacto con nadie de la coalición de Díaz.

Antes de despachar los actos de Sotomayor que le han llevado a enfrentarse dialécticamente contra él, ha dejado un recado para la ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, Mónica García, recordando la polémica en la que se vio envuelta por el cobro del bono social eléctrico. "Ya puedes cobrar el bono social como Monica García, ya puedes vivir en la casa que quieras, ya puedes ser un dirigente de izquierdas respetable", ha mencionado Iglesias en su comentada columna.

En la entrevista a "El País" que reprueba el exvicepresidente del Gobierno, Sotomayor confiesa que el hecho concreto que ha propiciado su marcha ha sido la decisión de los cinco diputados leales a Belarra de pasarse al Grupo Mixto, abandonando el de Sumar, y, especialmente, la forma en la que se ha tomado la determinación. Roberto formaba hasta ahora parte de la dirección estatal del partido.

"No ha sido una decisión fácil. Llevaba tiempo madurándola. No renunciar al frente amplio ha sido una línea que siempre he defendido. La doble militancia, precisamente, construye unidad. Pero la ruptura con Sumar y la marcha al Grupo Mixto del Congreso sin consultar con el órgano de dirección estatal y enterándome, previamente, por un medio de comunicación (Canal Red) me ha hecho decidirme. Esas decisiones se tienen que consensuar antes", ha explicado, sincero, el exdeportista del alto nivel al citado medio.

La respuesta de Sotomayor: "La droga de mi vida, el atletismo"

Casi a las 16.00 horas de la tarde de este miércoles el ya exdirigente de Podemos ha publicado un tuit en el que calificó el atletismo como la "droga de mi vida" y rememoró que este deporte le permitió hace un mes "sortear" el intento de agresión de un neonazi.

"Cuando aquello ocurrió, otros guardaron silencio. Mudos. Miraron para otro lado", reveló enigmáticamente Sotomayor. No se pronunció, sin embargo, explícitamente sobre las censurables, aunque veladas, afirmaciones de Iglesias, pese a las referencia a la "droga" y las acusaciones de no haberle apoyado tras la agresión que sufrió.