La gran oportunidad de Pablo Iglesias

No hay duda de que este escenario de corrupción sistémica del PSOE, con los problemas judiciales de la familia de Sánchez, con su hombre fuerte Santos Cerdán en la cárcel, la afición de Ábalos por las putas y Yolanda Díaz haciendo el ridículo, es una gran oportunidad para Pablo Iglesias.

Sánchez y Díaz no consiguieron acabar con él, ya que solo lo dejaron herido y muy leve. Ahora emerge como una izquierda que no está sometida al sanchismo y que critica la corrupción mientras que Yolanda se limita a ejercer de edecán del presidente del Gobierno. Con tal de ser ministra está dispuesta a lo que sea. No tiene ninguna influencia y todos la dan por amortizada.

La reunión de la comisión de coordinación con el PSOE fue otra farsa. Es malo lanzarle un órdago al inquilino de La Moncloa, porque su resistencia se sustenta en que no tiene otra salida. Es un error verlo como un mérito, porque no es Churchill y De Gaulle por más que Diana Morant y Marlaska le hagan la pelota. No puede asumir un fracaso tan enorme y se quedaría, otra vez, sin nada. Es algo que el matrimonio presidencial no puede aceptar. Y, además, sale por la puerta de servicio.

Cuanto más dure la legislatura es mejor para el PP, porque el desgaste será mayor. Es algo que ya vivimos con Felipe y Zapatero. Por más que se empeñen los medios afectos al régimen, que son la nueva prensa del movimiento, la realidad es que es imposible mejorar. En el caso del chiringuito de Yolanda el horizonte es la derrota y ser superado por Podemos. Es divertido que Urtasun y sus colegas digan tras la reunión que «el PSOE no es consciente de la gravedad de la situación», porque me parece que los más alienígenas son ellos aunque acompañados por Junts y PNV. En cambio, Sánchez lo sabe mejor que nadie pero entiende que se puede defender mejor desde La Moncloa. Y su lema es «Después de mí, el diluvio». A Iglesias le interesa que dure la legislatura, porque mejor será su resultado. El tiempo juega a su favor. Y también para el PP, que no debería tener prisa ya que Sánchez no conseguirá aprobar nada rodeado de escándalos.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)