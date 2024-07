Íñigo Moreno de Arteaga: «La historia es nuestro pasado y la justificación del presente»

Íñigo Moreno de Arteaga (Madrid, 1936) es Marqués de la Serna, escritor e historiador de profesión. Miembro de una de las cuatro Órdenes Españolas, impulsó hace ya siete años el Premio de Historia Órdenes Españolas, un reconocimiento universal a una vida dedicada a la historia y su investigación, buscando la excelencia. «Me parecía más que absurdo que la historia no estuviese reconocida en el mundo como lo que es, nuestro pasado y la justificación del presente. Y que mejor patrocinio, que unas instituciones nacidas en el siglo XII, que aún se mantienen vigentes y que son el mayor ejemplo de historia viva», cuenta a este periódico.

Giovanni Muto, fue el último galardonado y antes de él lo fueron Carmen Iglesias, Enrique Krauze, Miguel Ángel Ladero y John H. Elliott. Próximamente, será el Rey Felipe VI el responsable de entregar el premio a Carla Rahn Phillips, en una gala que se celebrará para la VI edición de estos galardones. «Sin el apoyo de la Corona no hubiese sido posible, especialmente el del Rey Juan Carlos y Felipe VI, que consideraron fundamental un reconocimiento de este calibre, en un momento como el de ahora, en el que la historia se tergiversa con motivaciones políticas». La idea inicial era que fuese la propia Academia de la Historia, la responsable de seleccionar a los ganadores por motivos más que suficientes y conocimiento para hacerlo. Sin embargo, se encontraron con que estos lo tienen expresamente prohibido en sus estatutos. Por ello, se vieron en la obligación de conformar un jurado a la altura con académicos distinguidos para hacerlo.

Pese a que la historia no es uno de los temas que más se conocen, Moreno de Arteaga es de los que piensa que esta siempre vive un buen momento. «Desde que hay niños se cuentan cuentos y la historia, al fin y al cabo, son cuentos reales. Ahora es más fácil por la digitalización que ha hecho posible el acceso a los archivos. Es un lujo poder conocer los hechos por los documentos de la época y no por lo que han contado unos y otros», y añade, «hay muchos archivos digitalizados y que son altamente investigables desde la silla de tu casa». Además, destaca la posición privilegiada de España por contar con el Archivo de Indias, un espacio dónde encontrar la historia de todo el continente desde que se empezó a leer hasta la Independencia. «Un caso único, que no se volverá a repetir nunca más».

Una colección de 3.200 libros de caza

Como historiador, Moreno de Arteaga está viviendo la situación actual del país «con ganas de que pase esta etapa». La define de trágica y la equipara con la vivida a principios del siglo XIX. «En Cádiz, cuando Fernando VII quiere que se convoquen unas Cortes, y en vez de hacerlo de forma legal se desarrollan cómo no debían hacerlo. Ahora, ocurre una cosa parecida, un grupo pequeño no quiere gobernar pero quiere decidir cambiar la sociedad».

Pese a haber nacido en Madrid, reconoce no sentirse de ningún punto determinado de España, pero sí español. «Me gusta Madrid, pero es cierto que de niño, la época que más te marca, viví en Biarritz y largas temporadas entre Jerez, País Vasco y Madrid». Aún recuerda allá por el 60, cuando vivía en la calle Alberto Alcocer y no existían edificios hasta Fuencarral. «Es una ciudad que se ha planificado muy bien y se ha construido muy pronto». Pese a su crecimiento, reconoce que es muy acogedora y que sus gentes siguen siendo muy tratables, algo que la diferencia otras ciudades europeas. Mientras, confía en que su mejor momento está por llegar.

A sus casi 90 años, desde su finca en la zona norte de la ciudad, el marqués de la Serna dedica su tiempo a escribir, leer y cazar. Desde muy joven descubrió las que serían sus dos grandes aficiones: la lectura y la caza. «Una vez tienes una afición, profundizas. Tengo 3.200 libros españoles de caza y más de mil extranjeros». Dice que la caza está viviendo un momento dulce y que se ha convertido en el ocio de los urbanitas. «En las grandes ciudades la gente se agobia, huye del cemento y la caza ha sido una liberación. No sé si esto ha sido bueno, porque el espíritu de la caza se ha convertido en un momento de ocio que no es exactamente lo mismo», reflexiona. Para Moreno de Arteaga, esta tiene un sentido filosófico que no hay que olvidar: «es la derivación del instinto de depredación que tiene el ser humano». Hasta el último de sus días, espera seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora: escribir, cazar y comprar libros.

Carla Rahn Phillips, la última premiada

El jurado del Premio Internacional de Historia Órdenes Españolas ha elegido entre candidaturas de 17 países, a Carla Rahn Phillips como ganadora de la VI Edición, por su larga trayectoria investigadora y docente la Armada española, defensora de los intereses marítimos de España, y una de las fuerzas navales más antiguas del mundo. La premiada es el arquetipo de la hispanista que, como rigurosa científica y amena divulgadora, ha dado a conocer durante medio siglo la riqueza y matices de nuestra civilización.