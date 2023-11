Al director de comunicación del PSOE la realidad le parece tan dura, pero tan dura, que no es suficiente en sí misma y utiliza imágenes generadas con inteligencia artificial (es decir, imágenes falsas) para que la ciudadanía (la buena, no esos que se manifiestan) entienda la gravedad de lo que está ocurriendo. Es tan dura (pero tan dura) que las fotografías reales no alcanzan a reflejar el horror con fidelidad. Así que, oye, se fabrican ad hoc. Y eso no es desinformar, no se equivoquen: es justicia social. Porque al pueblo (al bueno, no al que protesta) hay que hacerle entender las cositas como son. Y si no son como son, pues se hace que lo sean. No van a permitir que la verdad, que es obstinada y muy puta, les ponga palos en las ruedas en ese acto de responsabilidad institucional que es explicar con claridad lo que se está viviendo pero que en realidad no. Si la gente (la mala) se empeña en seguir saliendo a la calle a manifestarse pacíficamente, la gente (la buena) tendrá que ver con sus propios ojos que eso es muy violento. Y si la gente (la mala) sigue sin facilitar imágenes de disturbios, si se empeña en no romper lunas de comercios ni quemar contenedores, pues alguien tendrá que hacer algo para que la gente (la buena) sepa que esto no puede continuar así. Y esa labor de divulgación recae sobre el director de comunicación del PSOE, dispuesto a lo que haga falta para que el mensaje llegue, alto y claro, a su electorado. Al que debe considerar no demasiado espabilado si necesita recurrir a falsedades y mentiras para movilizarlo. Cuando nos hablen de fake news y de desinformación, estará bien no olvidar este capítulo. Pero a pelo, sin exagerar ni un poquito. Sin Inteligencia Artificial. Con un «Ion Antolín Llorente miente» será suficiente.