Juan Pedro Izquierdo: «Hemos conseguido estabilizar la tensión en el ayuntamiento»

Desde una ventana del segundo piso del puesto principal de la Guardia Civil de Villaviciosa de Odón, el municipio a unos 20 kilómetros de la capital de 29.273 habitantes, Juan Pedro Izquierdo (Bilbao, 1966) podía ver desde su cuarto el Castillo del municipio. Ahora, ya como alcalde tras ser elegido en 2023 y haber formado un gobierno de coalición con Vox, Izquierdo está en conversaciones con el Ministerio de Defensa para poder obtener un uso compartido del espacio –se puede visitar pero de forma limitada– con el objetivo de convertirlo en un foco de atracción. Izquierdo, hijo de Guardia Civil, dice que uno de los servicios que le falta son efectivos de este cuerpo.

En Villaviciosa residen unos 5.000 estudiantes pero en el campus de la Universidad Europea son unos 17.000, según estimaciones del ayuntamiento. Estos han supuesto «un enriquecimiento» para la sociedad pero han traído algunos inconvenientes, como la subida del precio de los alquileres, en un municipio en el que los jóvenes no se escapan a la realidad de la capital y lo tienen «complicado» para independizarse. Por eso, el alcalde, que dice haber acabado con las tensiones tanto internas como con el resto de grupos que había en el ayuntamiento, espera sacar un plan de vivienda municipal para los tres próximos años.

¿Está funcionando el acuerdo de coalición?

Está funcionando perfectamente. Nosotros estamos dedicados a Villaviciosa. Es decir, no estamos aquí ni nos metemos en política nacional ni nos metemos en política autonómica. Estamos volcados en lo local. El pacto, como se puede ver en la calle, está funcionando muy bien. De hecho, nosotros en las reuniones de equipo de gobierno somos los 12. Es decir, no hacemos diferencias entre uno y otro. Trabajamos todos por Villaviciosa y olvidándonos de los ruidos que puede haber a nivel nacional y a nivel autonómico.

¿Y han tenido alguna dificultad?

Ninguna. Hasta hoy 20 de de diciembre no hemos tenido ningún ninguna diferencia ni nada. Sobre todo porque nos hemos volcado en lo local. Es decir, una cosa que hemos evitado tanto Vox como Partido Popular es meternos en esas mociones que a veces se presentan en los municipios de nivel nacional. De eso nos hemos abstraído, nos hemos dedicado a lo nuestro y a gobernar por Villaviciosa y nada más.

¿Cómo es la relación con la oposición en un ayuntamiento tan fragmentado?

Bueno, por un lado, es buena. A nivel personal, a nivel trabajo es cordial. Lo que pasa es que, lógicamente, a la hora de hablar con la oposición, al estar tan fragmentada, es más complicado porque tienes que hablar con diferentes grupos y todos muy distintos. Digamos que gran parte de esos independientes vienen del centro derecha y tienen temas distintos. Sí es cierto que con algunos de ellos tenemos una relación más estrecha.

Juan Pedro Izquierdo, alcalde popular de Villaviciosa de Odón, en un momento de la entrevista el 20 de diciembre en su despacho. «Había un enconamiento personal entre los grupos». David Jar Fotógrafos

¿Y se tienen en cuenta sus propuestas?

Sí, claro, se han aprobado mociones de la oposición en plenos. De hecho, los presupuestos de 2024 fueron aprobados con los votos de Partido Popular, Vox, algún independiente creo recordar, PSOE y la abstención de Izquierda Unida y Más Madrid. Es decir, creo que hubo 2 votos en contra de dos independientes.

¿Están aprobados los presupuestos de 2025?

Hay pleno convocado para el día 30. Estamos ahora mismo en el proceso de hablar con los grupos municipales.

¿Y qué contemplan?

Bueno, pues es un poco la continuidad del 2024. Esa continuidad para que en ese 2025 se ejecuten inversiones que vienen del año pasado y que van a abrir este año. La principal modificación que hay en este año es el nuevo contrato de limpiezas y basuras. Villaviciosa lleva seis años sin contrato de limpieza y basuras. Y por fin hemos podido hacer unos pliegos. Este mes, en principio, si va todo bien, se adjudica el contrato y el nuevo contrato de limpieza y basura será efectivo al año que viene con un incremento importante que van a ver los vecinos en cuanto a esa limpieza.

¿Y por qué llevaba seis años sin contrato?

Pues, los gobiernos anteriores no los renovaron. Nosotros, en este año y medio, tuvimos que hacer una estructura de coste. Porque aquí estamos pasando de un contrato que actualmente estamos pagando unos dos millones y medio al año y vamos a pasar unos cinco y medio a diez años, es un contrato de diez años, está saliendo con 55 o 60 millones, es un contrato importante. En este año y medio, hemos tenido que hacer una estructura de coste, enviarlo a la Comunidad de Madrid para informar, enviarlo al Estado para informar, sacar los pliegos y ya está todo y ya está en fase con oferta presentada, valorada por los técnicos y en fase de adjudicación.

¿Cuál es el principal objetivo de esta legislatura?

Pues el principal objetivo de esta legislatura, y lo estamos consiguiendo, es la estabilidad. La estabilidad, y cuando digo la estabilidad, es importante ese término, porque llevamos muchos años en Villaviciosa de inestabilidad en el ayuntamiento, inestabilidad política. Parece que solamente es un tema político, pero se traduce en la calle. Y, por otro lado, estamos poniendo al día muchas infraestructuras. Por ejemplo, en deportes hicimos una auditoría y nos señaló que teníamos que aplicar 2.300.000 euros para poner las instalaciones deportivas al día, no para hacer nuevas, al día. Las zonas infantiles son otros 300.000 euros. Entonces, estamos a nivel de infraestructuras, poniendo al día esos años que ha habido de retraso. Y a parte de inversiones que tenemos en el municipio, que se van a hacer durante el 2025, como son las dos principales entradas al municipio, que se van a remodelar completamente. Y en el próximo trimestre, espero sacar un nuevo plan de vivienda para Villaviciosa de Odón para los años 2025, 2026 y 2027. Y además, unido al Plan de Vivienda, tenemos también la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que vamos a contratar un equipo para empezar su revisión, porque nos hemos quedado casi sin suelo. Cuando digo nos hemos quedado sin suelo en Villaviciosa, me refiero a suelo calificado, porque suelo tenemos un montón, pero como han nos han hecho revisiones del Plan General, pues estamos ahora mismo con poco suelo para desarrollar. Eso impacta en todo, impacta en presupuestos, pero impacta también en la vivienda protegida para la gente joven, que hay un auténtico problema en Villaviciosa de vivienda.

Cuando habla de inestabilidad, ¿se refiere únicamente a la legislatura pasada?

No. Llevamos ya 2 o 3 legislaturas con mucha tensión. Ha habido mucha tensión entre los diferentes grupos. No había mayoría. Y esa tensión es la que hemos conseguido estabilizar en el Ayuntamiento. Incluso se puede ver en los propios plenos que están grabados, que tenemos nuestras diferencias políticas, como es normal, pero con educación. No lo que se estaba viviendo ahora en Villaviciosa, que se estaba traduciendo un poco en la calle. Incluso a nivel del Partido Popular. El Partido Popular en Villaviciosa lleva mucho años de divisiones y fragmentaciones y también hemos conseguido esa estabilidad interna.

¿Y esa inestabilidad se debía a ese fraccionamiento?

Se debía a esa fragmentación y a un enconamiento entre los grupos. Había un enconamiento ya personal.

¿Existe también el problema de la vivienda que hay en Madrid en el municipio? ¿Los jóvenes de aquí se pueden independizar?

No, ahora mismo no. No tener suelo ni tener oferta de vivienda hace que los jóvenes lo tengan más complicado. Porque eso queremos hacemos ese plan de vivienda en el primer trimestre del 2025 para que vean opciones. Y que lo vean en 3 años. Una de las cosas que hemos pensado es en no sacar toda la vivienda que tenemos de golpe. Primero, porque nos quedamos sin vivienda, pero segundo porque también pensamos que es injusto para la gente joven que empiece a trabajar. Porque a lo mejor si empiezas a trabajar, sale un plan de vivienda muy fuerte y no entras, como no tendríamos más suelo te quedas fuera ya de unos cuantos años. Es una forma de ir sacando y que la gente vaya viendo mi vivienda.

¿Qué da la Universidad Europea al municipio?

Es fundamental para Villaviciosa de Odón. Ha cambiado muchas cosas, en el novel de comercio, de actividad del día a día. Antes la gente los veía como algo raro, uno hablaba en inglés, otro en francés. Ahora esa integración es perfecta. Ves al típico señor de pueblo en una mesa, al lado unos ingleses, unos franceses. Ya nadie se extraña de nada. Y yo creo que es positivo y un enriquecimiento como sociedad. Pero también tiene algunos inconvenientes. Uno es el transporte: están saturando el transporte público con Madrid. Estimamos que unos 5.000 estudiantes residen en Villaviciosa, pero el campus son unos 17.000. Otro es alguna vez algún tema de ruidos, de molestias de los vecinos que viven cerca de algún piso de estudiantes con ganas de juerga. Y también el tema es que ha subido el precio de la vivienda en los alquileres.

¿Qué servicios le faltan al municipio?

Sí, hay un servicio y además lo estamos reclamando, que es el tema de efectivos de la Guardia Civil. Ya hemos tenido, a través de los medios, algún rifirrafe con la delegación del Gobierno, porque el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo. Este año hemos metido 9 policías locales, con lo que vamos a tener una plantilla de 68 policías locales, y tenemos un puesto de la Guardia Civil, que nada tenemos que decir malo de la Guardia Civil, y más yo que soy hijo de uno, de lo que son los efectivos, de cómo están trabajando de bien, pero es que no hay apenas efectivos. Es decir, no tenemos el número concreto, pero te puedo decir que más de 20 patrullando, más de 20 personas para poder salir a la calle, no creo que tenga el cuarto de la coalición civil. Entonces, hay una desproporción importante, porque raro es el turno de mañana, o tarde o noche, que no tenemos una llamada del cuartel de la Guardia civil a la Policía Local, diciendo que no tienen patrulla.