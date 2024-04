Les importamos un pito

Los MIR, esos doctores que quieren ser especialistas, no quieren ser médicos/as de Primaria, la base de la Sanidad. Rápidamente, la presidenta Ayuso ha cargado contra el Gobierno central diciendo una verdad y es que Madrid ha cumplido. No nos engañemos. El problema está enquistado también en Madrid y desde hace 50 años. La Comunidad atiende a 340.000 usuarios al día en 430 centros de salud y consultorios de la región. Los sanitarios realizan 84 millones de actos, 25 de Medicina de Familia, 16 a Enfermería, y casi 4 de Pediatría. Si tú, si usted, cree que la carga de trabajo que soportan estos profesionales es la adecuada no siga leyendo.

Tenemos una Sanidad en España sensacional gobernada por unos incompetentes, por la derecha y por la izquierda. Ni esta ministra, sectaria de nacimiento, ni nuestra presidenta, por objetivos electorales, van a solucionar el problema de la Primaria y el resto de especialidades. Dos minutos por paciente no dan para encontrar el principio de un cáncer u otra dolencia poco transparente.

El sueldo y la carrera profesional que han montado estos políticos, y los que vengan, no es precisamente para animar a un profesional y por eso no quieren ir a la Primaria. Y razones parecidas atacan el resto de especialistas que parten su tiempo entre la pública, y la privada, lo que les resta eficacia. Y a los que mandan tú, usted y yo no le importamos un pito. Sólo «trabajan» para ganar elecciones no por nosotros. Si quisieran arreglar nuestra Sanidad hablarían, pactarían, cederían y destinarían el dinero necesario para mejorar la situación de nuestros buenos sanitarios (y no derrocharían) para que vivamos sin sobresaltos por los tiempos de espera o las prisas de los doctores/as.