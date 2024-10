Lewis Chester: «España aún va por detrás en vinos de muy alta gama»

La capital vuelve a ser el escenario de otra gran celebración. Esta vez, nos referimos a The Golden Vines, los ya apodados «Óscar del vino», cuyas actividades comienzan hoy y culminan el domingo. Tras las ediciones que han tenido lugar en París, Florencia y Londres, esta cita llega para brindar por la excelencia en el sector con una entrega de galardones a los mejores productores y etiquetas, en diversas categorías, y una serie de experiencias alrededor del vino, desde subastas, catas, clases magistrales, distintas visitas y dos cenas servidas por los hermanos Sandoval y los Roca. Establecidos en el año 2021 por la empresa Liquid Icons, fundada por el ya difunto Gerard Basset (uno de los sumilleres más importantes de la historia) y el empresario, coleccionista y experto en vinos y destilados Lewis Chester, The Golden Vines rinde tributo a «lo mejor de lo mejor» (Las entradas se adquieren en www.liquidicons.com y su precio es de 12.000 euros por persona).

¿Qué le ha llevado a celebrar The Golden Vines en Madrid?

Es una de las ciudades más vibrantes y bellas del mundo y The Golden Vines tiene lugar siempre en las principales ciudades del mundo para atraer a un público internacional.

¿Cuál es su objetivo?

Se diseñó para que los invitados que no son necesariamente aficionados o expertos en vino pudieran apreciarlo en un entorno de lujo. Aunque se trata de una entrega de premios a las mejores bodegas de vinos de muy alta gama y de espirituosos raros del mundo, según la votación de 1.200 profesionales de más de 100 países, con resultados verificados de forma independiente por Deloitte, también es un acto benéfico. The Golden Vines recauda fondos para la Fundación Gerard Basset, principalmente a través de nuestra subasta en línea, que finaliza el domingo a medianoche y a la que se puede acceder a través de www.liquidicons.com/auction. La Fundación financia la educación en materia de vinos, licores y hostelería para jóvenes de más de quince países de todo el mundo.

De entre todas las actividades, que van a tener lugar este fin de semana, ¿cuáles destaca?

Hoy ya se celebran unas clases magistrales en las que participan Dom Pérignon, Château d’Yquem y Opus One. Por la noche, tiene lugar la gala benéfica Golden Vines® en la Real Casa de Correos, presentada por Ronan y Storm Keating, e incluye la cena servida por Mario Sandoval armonizada con Krug y Taylor’s Port. También, una subasta, a cargo de Sotheby’s, ofrecerá experiencias enológicas exclusivas, cuya recaudación se destinará a la Fundación Gérard Basset, y, además, se concederán becas para la diversidad en el vino. Mañana, los asistentes disfrutarán de unos almuerzos armonizados con vinos de muy alta gama de productores de renombre, como Domaine Arnoux Lachaux y Vega Sicilia, mientras que por la noche el Palacio Cibeles acoge la gala con una cena servida por los Roca armonizada por Dom Pérignon y Château d’Yquem. Los ganadores del Golden Vines Award®, elegidos por 1.200 profesionales de todo el mundo, recibirán trofeos personalizados diseñados por Nuria Mora y elaborados por Gucci. El fin de semana concluirá con experiencias exclusivas, como una visita a una colección de Rolls-Royce, un almuerzo en Etxebarri, al que los comensales viajan en jet privado, y otro en Vega Sicilia, con traslado en helicóptero. No faltan varias cenas en diferentes restaurantes con estrellas Michelin, catas de whiskies y puros, con The Dalmore, y la visita a Abadía Retuerta.

Dígame, en su bodega ¿cuántos vinos españoles tiene?

Me encantan los vinos de Jerez. En este momento, estoy bebiendo amontillado y palo cortado reposado, del Equipo Navazos. Junto con los vinos de Jerez, tengo una buena colección de Vega Sicilia Único y tanto el tinto como el rosado Marqués de Murrieta Ygay Gran Reserva.

¿Qué tipo de vinos le gustan?

El 85 por ciento de mi colección son vinos de Borgoña y Champaña. Me gustan los de pequeña producción de Domaine Arnoux-Lachaux, Domaine Jean-Yves Bizot, Domaine Duroché y Domaine Cathiard.

¿Qué factores deben destacar en un vino?

En primer lugar, el vino tiene que ser de muy alta gama. Debe poder mejorar en botella, durante al menos una década y volverse más complejo con el tiempo. También, debe ser identificable con el terruño. Demasiado roble en la maduración puede ocultar la pureza de la fruta y el carácter del terruño. Por último, debe tener un final largo y satisfactorio.

¿Qué opinión tiene sobre los vinos españoles?

España es uno de los mayores y más famoso productor de vino del mundo. Ribera del Duero, Rioja y Priorat son tres regiones vinícolas muy reconocidas. El problema para España, como para muchos otros países productores de vino, es que los franceses y, en menor medida, los italianos, tienen la historia, la reputación y el interés de los coleccionistas en la categoría de vinos muy alta gama, es decir, lo mejor de lo mejor. Aunque en España hay algunos productores destacados, como Vega Sicilia, hay muchos menos que en Francia e Italia. España aún va por detrás en vinos de muy alta gama.

Entre los vinos españoles, ¿cuáles son sus preferidos?

Soy un gran amante de los vinos de Jerez y la relación calidad-precio es extraordinaria. Por desgracia, no muchos coleccionistas y aficionados están dispuestos a probarlos. Si lo hacen, les garantizo que se sorprenderán de lo complejos y deliciosos que son.

¿Ha visitado últimamente alguna bodega española?

Sí, estuve en Jerez hace unos meses y visité a varios productores, entre ellos, González Byass, para probar algunos de sus jereces más