Un libro divulgativo y un canal de YouTube: cómo acercar el Egipto Antiguo a la gente

Alejandra Izquierdo tiene grabado en su memoria un recuerdo: su llegada a la pirámide escalada de Snofru, cuando tenía seis años y visitó por primera vez Egipto. Izquierdo, doctora en Ciencias de las Religiones, ha publicado el libro «Osiris, el dios de la momificación» (Dilema), un intento de acercar la figura del dios egipcio . «Quería hacer algo divulgativo y accesible», cuenta Izquierdo. La profesora de 32 años imparte un curso sobre Egiptología en la Universidad Eclesiástica San Dámaso y tiene un canal de YouTube, llamado «Historia en 5 minutos», con el que intenta en sus ratos libres que «la gente acceda al conocimiento de forma sencilla».

El interés de Izquierdo por la Historia resulta evidente al conocer sus vivencias y tiene su origen en sus abuelos maternos. «Desde que yo era pequeña mi abuelo materno me llevaba de viaje. En eso tuve mucha suerte. Me llevaban también al Museo del Prado. Y a mi abuela también le gustaba mucho la cultura», explica Izquierdo. Tuvo la oportunidad de «enriquecerse» en ese «ambiente histórico», al ser sus abuelos dos personas «muy cultas» y a las que le gustaba mucho el conocimiento de la historia. Sin embargo, había otra cosa que impulsó ese afán de conocer los acontecimientos históricos. «La razón de que por la que mi abuelo me empezó a hablar de historia fue porque se empezó a cansar de contarme cuentos. Se cansó de contarme Blancanieves, Cenicienta… Y entonces, mi abuelo, o sea, lo que empezó a hacer fue contarme cosas de historia». Izquierdo recuerda un ejemplo: «Obviamente, lo adaptó para mí, que era un público infantil pero yo recuerdo que tendría esos 5 o 6 años, y se puso a contarme la historia de Julio César, Marco Antonio y Cleopatra».

Esas historias le empezaron a «fascinar» y esta madrileña de 32 años entonces tenía claro lo que quería hacer: estudió Historia en la Universidad Complutense de Madrid. Durante la carrera, se especializó en Egipto Antiguo. «Lo de Egipto llegó más tarde que en ese primer viaje, pero yo tenía claro que lo que me gustaba era la Historia antigua», explica Izquierdo. Fue en el segundo año cuando encontró la inspiración: «Tuve un profesor, José Manuel Pérez-Accino, que en sus clases lo contaba tan bien y era tan pedagógico y tan interesante, que me empezó a interesar Egipto.» Ahora Izquierdo forma parte del proyecto de investigación que él dirige en Luxor. El camino «arduo» para ella lo fue menos porque en su caso era «muy vocacional».

Izquierdo terminó su tesis hace un año. «Mi tesis era sobre la identificación del muerto con Osiris durante el Egipto ptolemaico, que suena un poco rimbombante, pero era básicamente cómo eran los rituales funerarios en el antiguo Egipto entre Alejandro Magno y Cleopatra, y también cómo se relacionaban las personas en el ritual funerario con el dios Osiris a través de la práctica de la momificación».

Por ello, en su libro «Osiris, el dios de la momificación» (Dilema), publicado el pasado mayo, quiso ir más allá y darle un matiz de accesibilidad a todos los públicos. «Aparte de la historia del mito de Osiris, que está hasta en Wikipedia, creía que podía ser interesante hacer algo un poquito más profundo. Además, hay libros de investigación que son maravillosos, pero eso no es divulgativo. A nivel como investigadores son muy útiles, pero para una persona que no tenga ni idea, pues son poco accesibles, sobre todo porque suelen estar escritos en otro idioma». A izquierdo le gustaría que «las personas que accedan al libro puedan tener una visión más global del dios Osiris, es decir, que no se quede únicamente en el mito: que realmente fue un dios muy importante por lo que implicó, por su asociación con la fertilidad, con los astros, los rituales».

La profesora imparte hoy un curso de cuatro años en la Universidad Eclesiástica San Dámaso en el que enseña desde jeroglíficos hasta lectura de textos. Según Izquierdo, «en el caso del Antiguo Egipto, mucha gente lo único que conoce son las pirámides y a Cleopatra. Hay muchos más temas que son muy apasionantes y a mí me parecen divertidos».

Por esto, Izquierdo además tiene un canal Youtube, llamado «Historia en 5 minutos», que tiene casi 30.000 suscriptores y en el que en sus ratos libres intenta divulgar sobre historia antigua, aunque también sobre otras épocas. «Sé que no tengo un contenido muy viral, pero a mí eso me da igual. A mí lo que me importa es que la gente pueda acceder de una forma sencilla a ese conocimiento».

Lo bueno del Antiguo Egipto, dice Izquierdo, es que nunca dejas de aprender: «Son 3.500 años de historia: es imposible que sepas absolutamente todos los detalles de esa época».

Lo que nos enseña el mito de Osiris

Izquierdo explica el mito: «El hermano Seth mata a Osiris. Entonces Isis, con la ayuda de Neftis, que son las dos hermanas, recuperan los restos de Osiris, y se los llevan a Anubis para que realice la primera momificación. Y de esa forma, Osiris consigue pasar al más allá y convertirse en el rey de los difuntos. Esa es la historia que todo el mundo conoce». Y reflexiona: «Para los egipcios esos mitos explicaban muchas cosas, pero para nosotros, quizá el mito de Osiris, lo que nos puede ayudar mucho, incluso a nivel individual, es entender que todo es cíclico. Igual que todo muere, todo se revive. Igual que en la naturaleza, donde del otoño, se pasa al invierno, luego la primavera, que es algo cíclico a lo largo del año, nosotros también. En nuestra vida tenemos ese ciclo, en el que hay momentos mejores, momentos peores, y que al final todo pasa, todo vuelve y en eso consiste la vida».