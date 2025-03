Llega el primer supermercado al Metro de Madrid

Una novedad que, a buen seguro no será la única. Carrefour prosigue con su apuesta por la proximidad y acercarse al cliente con la apertura de su primer supermercado en el metro de Madrid, un modelo que ve que se puede implantar en determinadas estaciones en el mercado nacional, según informa la enseña en un comunicado.

En concreto, la firma abre este novedoso espacio bajo su enseña 'City', que se ubica en el intercambiador de transportes de Plaza Elíptica y se convierte en la tercera tienda de este formato más urbano, tras abrir el pasado año en la Puerta del Sol y en la calle Montera.

Carrefour City nace como una respuesta a un cliente que necesita hacer compras de forma ágil, en entornos muy urbanos, pero sin renunciar a la calidad ni a la variedad de los productos.

El nuevo establecimiento de Carrefour cuenta con una sala de ventas de 183 metros cuadrados y un surtido centrado en ofrecer productos prácticos y de calidad, como el consumo 'on the go' que incluye opciones de comida fresca y saludable, así como bebidas frías. Además, ofrece una selección de más de 2.500 referencias para realizar una compra completa para el hogar sin necesidad de desplazarse a otros establecimientos.

Carrefour City Plaza Elíptica ofrece nuevos servicios como la posibilidad de realizar pedidos telefónicos con recogida en tienda y opera bajo el régimen de franquicia, lo que refleja la apuesta de la compañía con este modelo de negocio y su compromiso con la proximidad al cliente, adaptándose a los hábitos de compra y a las necesidades de los consumidores.

El intercambiador de Plaza Elíptica es un punto clave de conexión para los viajeros que se desplazan desde la zona sur de Madrid y recibe un total anual de ocho millones de viajeros, lo que le convierte en un enclave estratégico para ofrecer soluciones rápidas y convenientes.