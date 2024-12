Lobato se resigna: "En los partidos no hay alternativas a la dirección"

La política es una carrera de fondo. Y no tanto para "paracaidistas" como Óscar López, el nuevo candidato del PSOE de Madrid. De ahí que no todos dijesen la última palabra tras la polémica vivida a cuenta de la atropellada salida de Juan Lobato de la secretaría general de los socialistas madrileños.

Esta mañana de lunes, Lobato, en el programa de Antena 3 "Espejo público", afirmaba con contundencia que no se arrepiente de llevar esos mensajes al notario: "Lo haría 100 veces más". Apunta que "es un tema cultural, y no pasa solo en el PSOE. Pero hay una sensación de que si hay gente que aporta matices o puntos de vista, que tiene una visión diferente con propuestas alternativas", es como si "hubiera un síntoma de debilidad en los partidos". "Yo creo que es todo lo contrario. No hay mayor fortaleza para una organización democrática, ambiciosa y moderna que tener a gente que tenga algo que aportar diferente y que ayude a complementar un proyecto de país. Más en España que es diverso", comentaba. Lobato dice que el mail que enseñó en Pleno no fue el que le envió Sánchez Acera desde Moncloa, y que fue a notaría por su seguridad.

Sobre la elección de Óscar López como líder madrileño sin primarias, Juan Lobato esgrime que "cualquier militante ha tenido la oportunidad de presentarse". Aunque apunta a que "es verdad que estamos con la situación a nivel cultural que viven los partidos en general. Esta estructura cada vez más jerárquica en la que parece que hay una línea que se fija desde la Dirección y que aunque en teoría los partidos son democráticos, no hay esa cultura de que pueda haber alternativa a la Dirección". "Una cosa es que los partidos sean democráticos en sus estatutos, que lo son todos, y otro en la cultura del partido. Y no es una cosa del PSOE, pasa en todos los partidos a izquierda y derecha. Hay unas direcciones que en una estructura más piramidal que en otras etapas históricas, van aplicando su criterio y se sigue por parte del conjunto", añade Juan Lobato.

Hace pocos días también, el ya exsecretario general del PSOE-M y actual diputado en la Asamblea, Juan Lobato, ha reivindicado "la autonomía y la libertad de los socialistas siempre para reunirse, hablar, opinar y decidir sobre el futuro de su partido".

Así se ha pronunciado, a través de una carta publicada en Bluesky, tras conocerse que el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha sido proclamado por la Comisión de Ética y Garantías del PSOE de Madrid como nuevo secretario general del partido en Madrid, al no haberse presentado ningún otro candidato.

Los 'whatsapps' a la notaría

"Quizás lo lleva a otra notaría porque tengo sospecha que salió de ahí la información", reconoce Lobato, porque "si no no me lo explico". "Yo no me llevé copia simple del notario", relata. Solo sabía su entorno "intimismo" que iba a llevar esos 'whatsapps' a la notaría. Del partido "fue imposible que venga de ahí". "Lo volvería a llevar exactamente igual porque creo que había unas razones de fondo claramente y profundas para hacerlo", dice Lobato.

Antes de dimitir, Lobato se aferraba a la Secretaría General y criticaba el "linchamiento" por parte de los dirigentes de su partido. "He tomado la decisión de no continuar", dijo en una carta a la militancia remitida a los medios de comunicación.