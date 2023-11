Lobato toma la delantera a Más Madrid y lleva al Parlamento Europeo la ley trans de Ayuso

La izquierda ha empezado a agitar con fuerza bandera de la defensa de los derechos del colectivo trans y Lgtbi. Especialmente en un momento como este, en el que se tramita la reforma de la ley trans en la Asamblea de Madrid. Y en esto los socialistas madrileños están haciendo frente común con ímpetu, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento, para mostrar la más férrea oposición a los cambios que quiere hacer Díaz Ayuso en la legislación que impulsó Cristina Cifuentes.

Ahora que Mónica García ha cambiado la portavocía de Más Madrid en la Asamblea por el Ministerio de Sanidad e inicia su andadura como cara visible del principal partido de la oposición Manuela Bergerot, el portavoz de los socialistas toma impulso para ponerse a la cabeza de la lucha trans y lgtbi. Su partido ha tomado la delantera a Más Madrid al llevar al Parlamento Europeo «el recorte de derechos LGTBI que Ayuso pretende imponer en Madrid». Más Madrid también amenazó con realizar la misma operación «para frenar este atropello», pero en la formación de Bergerot el trámite va más lento y aún se está considerando el asunto. «Estamos viendo todas las vías parlamentarias posibles y, después, en función de cómo se desarrolle, ver más vías», manifestó una portavoz de Más Madrid a LA RAZÓN.

El PSOE, en su afán por crecer y ganar visibilidad en la oposición, ya ha decidido trasladar a las instituciones europeas los cambios que se van a abordar en la Cámara de Vallecas, aunque ni siquiera están aprobados y acaba de comenzar la tramitación parlamentaria. El secretario LGTBI de la Comunidad de Madrid y diputado regional en la Asamblea, Santi Rivero, junto con el secretario LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, serán los encargados de trasladar las modificaciones que el gobierno regional pretende hacer de las normas autonómicas a parlamentarios y organizaciones europeas, según informó ayer el Grupo Socialista a través de un comunicado.

Reuniones

Ayer, primero mantuvieron una reunión con el equipo de Iratxe Rodríguez, presidenta del PES y eurodiputada española en el Parlamento Europeo. Posteriormente, se reunieron con representantes de ILGA, organización LGTBI que aglutina a asociaciones del colectivo a nivel internacional. Concretamente, con Cianán B. Russell y Katrin Hugendubel, donde pidieron que mantengan un papel importante como observadores de la preservación de los derechos LGTBI en Madrid.Por último, trasladaron a Mark Angel, vicepresidente del Parlamento Europeo y Presidente del Intergrupo LGTBI del la cámara «los recortes que Ayuso pretende llevar a cabo en la región».

«Como ya dijo nuestro portavoz, Juan Lobato, llegaremos hasta donde tengamos que llegar para que los derechos de las personas LGTBI en Madrid no se vean afectados por esta deriva de la presidenta Ayuso. Uno de los pilares de la Unión Europea es el respeto a los derechos humanos y, por tanto, al de las personas LGTBI que vivimos en la misma. Y es por eso que queremos trasladar el primer recorte de los derechos LGTBI de la democracia española a los máximos garantes de los mismos. No podemos permitir que en Madrid, capital europea de la diversidad, se vuelva a patologizar a las personas trans o se deje desprotegidos a nuestros niños y adolescentes en los centros educativos. Lucharemos hasta el final para parar este proceso que no es digno de un Madrid abierto, diverso y respetuoso», dijo Santi Rivero.

Por la formación de Más Madrid, la activista trans y senadora, además de diputada, Carla Antonelli, está dispuesta a hacer una férrea oposición a Díaz Ayuso en lo que afecta a la Ley Trans, aunque su formación todavía no ha abierto la vía judicial. De hecho, Antonelli concurrió a las elecciones del 28-M en la lista de Mónica García como independiente en un puesto de salida con un objetivo claro: «Regreso a la política para impedir que Ayuso derogue la ley trans de Madrid», manifestó en una entrevista a LA RAZÓN.

En el último pleno en la Asamblea de Madrid hizo un encendido discurso cuando llegó el momento de votar el inicio de la tramitación de la ley: «Cuando aprieten ese botón para votar esta infamia, por cada insulto que recibamos, por cada paliza que nos den, por cada asesinato que se cometa... pasaréis a tener las manos manchadas de sangre», sentenció.