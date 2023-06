Luisa Barea: «La pandemia ha evidenciado que la dependencia del extranjero nos hace vulnerables»

Después de superar con nota una época tan compleja como la de la pandemia, la sensación que transmite el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid es de ser imparable, precisamente, por estar construido sobre un sistema basado en el altruismo. Luisa María Barea, gerente del centro, hace balance de lo logrado en los últimos años y expresa la necesidad de incidir en la donación de plasma sanguíneo, el gran desconocido.

¿Cómo se gestiona un centro como este?

Principalmente, teniendo claras las necesidades de los hospitales. En función a ellas se planifican las acciones para obtener las donaciones necesarias, así como unas cuantas más para mantener unas reservas adecuadas tanto en el Centro de Transfusiones como en los hospitales.

¿Cuántas donaciones son necesarias anualmente para mantener esas reservas?

En 2022 se hicieron 235.000 donaciones de sangre, y se trasfundieron unas 230.000. Las otras 5.000 sirven para esas reservas que hay que mantener. Estas donaciones las realizan unas 180.000 personas distintas, por lo que el índice de donación es de 1,5 al año. La meta a conseguir es elevar este índice a dos, ya que, si lo consiguiéramos, tendríamos toda la sangre que se necesita para los medicamentos y para la trasfusión. Es importante que el que dona una vez, no se conforme. Que lo haga otra vez, y, si es combinándolo con plasma, mejor.

¿Por qué es importante donar plasma?

Tenemos ahora el hándicap de que tenemos que lograr ser autosuficientes en plasma, más allá del que se obtiene por donación de sangre. La donación de plasma se obtiene por otro procedimiento, la plasmoféresis, mediante el cual se dona únicamente plasma con o sin plaquetas, con el objetivo de paliar el problema que tenemos no solo en Madrid, sino a nivel nacional, de ser autosuficientes en fármacos hemoderivados.

¿Hay escasez de estos medicamentos?

Se trata de fármacos que son imprescindibles para muchos procesos. Del plasma se obtiene la albúmina, las inmunoglobulinas, el factor 8 plasmático, el factor 9 plasmático… Hay una batería de medicamentos que solo se pueden sacar de aquí, y en Madrid unos 6.000 pacientes que los necesitan. En muchos casos, su vida depende de estos medicamentos porque no existe otra opción. Son pacientes con inmunodeficiencias primarias, neuropatías, hemofilias… Ahora mismo, como no se dona lo suficiente, dependemos del plasma extranjero para poder fabricar estos medicamentos. En 2019 empezamos, muy tímidamente, a poner en marcha un programa de plasmaféresis. Pero, pocos meses después llegó la pandemia y nos tuvimos que centrar en un tipo de plasmaféresis que no era para la producción de fármacos, sino para de plasma hiperinmune o con anticuerpos de Covid para trasfundir a otros pacientes que estaban graves en ese momento. Ya en 2021 comenzamos de nuevo a obtener plasma para medicamentos, y ahora hemos vuelto a poner en marcha la campaña para que la gente done plasma.

¿Cómo cambió la pandemia la obtención de ese plasma extranjero?

Con la pandemia se ha puesto en evidencia algo que ya sabíamos, y es que la alta dependencia al plasma extranjero que teníamos y seguimos teniendo no es nada recomendable, porque te deja en una situación de vulnerabilidad. Nos tenemos que tener las pilas todos e ir escalando hacia esa autosuficiencia.

¿Se pueden combinar la donación de sangre y de plasma?

El donante puede combinarlos, sería lo ideal. De hecho, con la donación de plasma el donante se recupera muy rápido. De hecho, a las 48 horas podría volver a donar, pero no es necesario que sea así. Con dos veces al año vale. Pero, sobre todo, hay que recordar que con ambos procedimientos la persona que lo hace está dando lo mejor de sí: está dando vida a otra persona, permitiendo que el paciente acceda a medicamentos que necesita, que su estancia hospitalaria se acorte, pueda salir de un accidente o de una operación