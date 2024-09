La luz de Sorolla: cultura y gastronomía unidas

No soy Papa Noel, pero tengo un saco cargado de regalos igual de grande que él; los míos son en forma de planes gastronómicos y culturales, divertidos, disfrutones y para gozarlos sin complejos. Además, «mis regalos» como soy generoso, los voy distribuyendo a lo largo del año entre mis fieles lectores, nada de concentrarlos en un día. Seguro que ya están en modo derrotista pensando que en qué momento van a poder sacar hueco y dinero para esos planes, con este mes de septiembre tan puñetero en el que nos damos cuenta de que quizás se nos ha ido un poco de las manos eso de disfrutar en vacaciones porque este verano de 2024 solo se vive una vez—caprichos siempre hay que darse alguno, pero yo muchas veces pienso, «cuántos caprichos más va a aguantar la cuenta corriente»—. Reflexiones intensas aparte, open mind, stay stronger y vamos pa´lante, que la cosa viene calentita.

La gastronomía y la cultura están íntimamente ligadas; ambas son arte, arte que nos llena el espíritu y el alma de extraordinarias experiencias. Y uno de esos grandes del mundo de la hotelería en la capital, InterContinental Madrid, es bien sabedor de ello. Ha unido estas dos disciplinas en una propuesta única que liga a uno de los genios de la pintura española, Joaquín Sorolla, con su sublime propuesta de alojamiento y gastronomía. No les voy a negar que el tiempo nunca me sobra; las 24 horas nunca son suficientes y lo de ir como pollo sin cabeza es un habitual en mi día a día. Pero esas pequeñas escapadas a restaurantes, hoteles y espacios culturales son las que me hacen recargar las pilas, ver la vida de otra manera y sobre todo disfrutar y olvidarme del día a día. Así que no nos vamos a negar a vivirlas.

El museo Sorolla La Razón

Joaquín Sorolla, maestro de la luz y el color, capturó en sus pinceles la esencia del Mediterráneo, la alegría de vivir y la belleza efímera de cada momento. Ahora, antes de que su casa-museo cierre temporalmente para someterse a una renovación, el hotel InterContinental Madrid nos invita a sumergirnos en el universo de este gran artista con el exclusivo paquete «La Luz de Sorolla», en colaboración con la Fundación Museo Sorolla. La experiencia incluye una estancia de una noche en una habitación Classic, así como el desayuno buffet, proporcionando el escenario perfecto para una escapada cultural en el corazón de Madrid. Como parte de esta propuesta, los huéspedes reciben dos entradas para visitar el Museo Sorolla, que fue testigo de la vida del pintor y que alberga una amplia colección de sus pinturas. Con la ayuda de una audio-guía, se puede recorrer la antigua residencia del pintor valenciano, descubriendo sus cuadros, su estudio bañado por la luz natural y los rincones más íntimos que inspiraron muchas de sus obras.

El lobby del Intercontinental La Razón

Pero la magia de Sorolla no solo se contempla, también se saborea; vamos lo que a un servidor le encanta. El chef Miguel de la Fuente ha creado un menú exclusivo, inspirado en la obra del pintor valenciano. Por un precio de 60 euros por persona, el restaurante del hotel, El Jardín del InterContinental, brinda esta propuesta para comer y cenar. Es un viaje a través de los sabores, los colores y las texturas que evocan el espíritu mediterráneo. Este menú refleja la luminosidad y frescura que tanto caracteriza la obra de Sorolla, con platos como los langostinos rallados con salmorejo de melocotones y el lomo de merluza de pincho con fideuá gandiense. Como broche final, una exquisita bomba de turrón de Jijona, completado con café, té y mignardises; todo ello maridado con una cuidada selección de vinos para complementar elaboraciones que rinden homenaje a la Comunidad Valenciana, tierra natal del pintor y escenario de muchas de sus obras más emblemáticas.

Corran, no se lo pierdan. El paquete «La Luz de Sorolla» solo está disponible para estancias hasta el próximo 30 de septiembre, excepto los lunes, debido a los trabajos que se llevarán a cabo en el museo. Una oportunidad para conectar con la obra de Sorolla, a la vez que disfrutar de una estancia en el InterContinental Madrid y deleitarse con una experiencia gastronómica inspirada en la luz y el color del Mediterráneo.