Mad Cool: más Metro, menos ruido y menos público

Más Metro, más seguridad, menos ruido y menos público. Entre otras novedades, el Mad Cool encara ya su séptima edición –del 10 al 13 de julio–, la segunda consecutiva en el espacio Iberdrola Music de Villaverde. Una zona en la cual, como ha revelado el director del festival, Javier Arnaiz, se han afrontado nuevas medidas, con dos objetivos: solucionar los graves problemas de movilidad del año pasado y aminorar en todo lo posible las molestias que puede causar a los vecinos un evento que, entre otros, reunirá a Dua Lipa, Pearl Jam, Smashing Pumpkins y Bring Me The Horizon, entre muchos otros.

En un encuentro con periodistas, Arnaiz ha avanzado que el festival ha invertido 400.000 euros para ampliar los servicios de tren a la salida del festival cada diez minutos, con la estación de Renfe y Metro de Villaverde como punto de referencia. Ambos servicios funcionarán hasta las cuatro de la mañana.

Hay que recordar que esta ampliación extraordinaria del servicio público de transporte corre a cuenta de la organización del Mad Cool. De esta forma, se espera que los asistentes, una vez concluida la jornada, se dirijan a la zona de San Cristóbal, donde se pueden producir las mayores aglomeraciones.

Del mismo modo, los accesos al recinto se amplían de uno a tres. Este era uno de los motivos de queja por parte de los vecinos y asistentes, debido a las colas interminables que se originaban en la zona.

La seguridad es otra de las cuestiones que experimenta variaciones. Aparte del dispositivo municipal que despliegue el Ayuntamiento, el festival contará con alrededor de mil personas, frente a las menos de 900 del año anterior. Buena parte de ellos estarán encargados de velar por la seguridad en la parte externa, con informadores en las lanzaderas y recintos.

El ruido es una cuestión candente, como ha revelado el doble concierto de Taylor Swift en el Bernabéu. Para intentar reducir su impacto, el festival pasará de ocho a seis escenarios. De hecho, Arnaiz explicó que se han cambiado dos escenarios de ubicación para que «no estén orientados a la zona de viviendas».

Además, habrá más holgura en el recinto. Los 70.000 asistentes diarios de 2024 pasarán a ser 58.000. De momento, el ritmo de entradas es «bueno», siguiendo la estela del año pasado.

Lanzaderas desde Getafe

Si bien todas estas medidas están perfiladas, aún quedan por concretar otras. Mad Cool está en conversaciones con el Ayuntamiento de Getafe para poner en marcha «buses lanzadera» desde el municipio hasta el festival. El objetivo, evitar que los asistentes crucen bajo la autopista M-45. Y es que esta supuso una de las mayores dificultades en su estreno. En todo caso, Arnaiz cree que con estas y otras mejoras que se puedan sumar próximamente, el de Villaverde será un «gran recinto».

La organización del Mad Cool ha repasado algunas de las cifras que refuerzan el tirón económico del festival. En su pasada edición, generó un impacto económico de 37 millones en el municipio de Madrid y 9,2 millones de euros en los municipios de la Comunidad. Además, creó 6.763 puestos de trabajo de duración mensual –4.989 en la ciudad de Madrid y 1.774 en el resto de los municipios–. Por otro lado, la organización destinó un presupuesto de 25,6 millones de euros, un 175 % más que en la primera edición. Por su parte, los asistentes contribuyeron con más de 24 millones en actividades económicas adicionales a través de su gasto. Los visitantes internacionales dejaron 4,7 millones de euros al día, convirtiéndose en el grupo que más gastó en la cita.

Sin embargo, para 2024, la subvención al festival se ha reducido considerablemente: de los 900.000 euros concedidos entre Comunidad y Ayuntamiento de Madrid en 2023, a los 200.000 de este año. Arnaiz ha defendido la importancia de las subvenciones, ya que, sin ellas, «sería inviable hacer este proyecto. No conozco ningún festival de esta envergadura que funcione sin subvenciones. Cada euro que recibimos, nosotros generamos 5,6», aseguró.

A la caza de Madonna

►Durante el encuentro con la prensa, el director de Mad Cool, Javier Arnaiz, confesó que se estuvo en negociaciones con Madonna para actuar en esta edición de 2024, si bien finalmente no pudo ser por diferentes motivos. Lo que la organización sí espera que salga adelante es, en 2025, una edición del Mad Cool Sunset, que se celebraría a finales de verano. Se trata de una iniciativa que estaba prevista para el 2022 pero que finalmente se canceló, debido a que el cabeza de cartel, Rage Against The Machine no pudo acudir por la lesión que sufría su cantante. Del mismo modo, esperan que, en 2026, poder lanzar una edición de invierno de la marca Mad Cool.