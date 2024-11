Madrid advierte contra la gestión de Mónica García en Muface: "Quiere reventar un sistema que funciona bien"

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha cargado contra la "descoordinación y falta de miras" del Gobierno central en relación a Muface y ha advertido sobre el impacto que la propuesta del departamento de Mónica García para incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública tendría en un Sistema Nacional de Salud (SNS) ya tensionado.

"Necesitamos que el Ministerio de Sanidad y el de Función Pública se pongan de acuerdo, hablen y que, por esa descoordinación y por esa falta de miras, no se perjudique a los usuarios de Muface, que tienen una sanidad aceptable y de excelencia y con la que están a gusto", ha apuntado en declaraciones a los medios en la Asamblea de Madrid.

El Ministerio de Sanidad ha propuesto la incorporación gradual y estratificada de las personas mutualistas de Muface con la excepcionalidad de aquellos pacientes en situaciones críticas para lo que plantea una renegociación temporal tras la prórroga, según un informe elaborado por del departamento que dirige Mónica García tras quedar desierto el pasado mes de octubre la cobertura sanitaria a los funcionarios mutualistas los próximos dos años por parte de las aseguradoras privadas.

En esta línea, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha advertido del impacto que esta medida tendría en el sistema de sanidad público. "Nuestro Sistema Nacional de Salud, que ya de por sí está bastante tensionado por la falta de recursos económicos y humanos, va a tener que asumir de golpe 1,5 millones de usuarios", ha alertado Matute, que ha recordado además que entre 35.000 y 39.000 trabajadores en Muface van a dejar de tener su puesto de trabajo si desaparece.

En este sentido, ha indicado que esta situación supondría "un aumento de la presión asistencial, un aumento de las listas de espera y una disminución de la calidad en el servicio". "No es lo mismo asimilar usuarios de forma progresiva que de repente. Todos forman parte de nuestro sistema de salud, lo cual me indica que no es que quieran equidad sino que quieren reventar un sistema que funciona bien, que es de excelencia y que está muy tensionado, como bien saben en el Ministerio por la falta de recursos humanos y por la infrafinanciación", ha censurado.

Solo en la Comunidad de Madrid, ha apuntado, supondría 240.000 usuarios más, lo que conllevaría 400 millones de gasto directo, a los que sumar "los gastos indirectos que suponen el material, recursos humanos necesarios, fungibles". "Nosotros sí hay que asumirlos, para eso estamos como gestores y los tendremos que asumir, pero a costa de que haya un aumento de la presión asistencial del resto de nuestros usuarios y de los servicios", ha advertido.

Falta de coordinación

Matute ha vuelto a censurar la "falta de coordinación" y de "previsión" del Ejecutivo central, con los Ministerios de Función Pública y Sanidad al frente, y "estas ocurrencias que no van a hacer otra cosa que perjudicar a todos los españoles y minar lo más valioso que tenemos en España, que es nuestro Sistema Nacional de Salud". "En conclusión, necesitamos alguien a los mandos en los ministerios", ha recalcado.

Finalmente, se ha referido a las listas de espera para advertir que, "si sobrecargan al sistema, no sólo de Madrid, sino de otras comunidades que tienen menos capacidad de respuesta" que la Comunidad, se va a producir "una tensión muy importante en nuestro sistema de salud".