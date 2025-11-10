Madrid celebra la XVI Feria de Empleo para Personas con Discapacidad

La Comunidad de Madrid celebra la XVI edición de la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad, que comienza mañana y durante dos días ofertará más de un millar de puestos de trabajo en la Nave de Villaverde. Con entrada gratuita, este evento será punto de encuentro entre las empresas y los profesionales con algún tipo de discapacidad física, sensorial, mental o intelectual que buscan trabajo o quieren mejorar el que ya tienen.

Se darán cita hasta 106 empresas de sectores tan variados como venta al pormenor, logística o servicios contarán con un stand en la Feria, incluyendo grandes multinacionales como Acciona, Primark, Telefónica o ING. Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse en la web www.feriaempleoydiscapacidad.madrid, donde también podrán consultar las ofertas de empleo disponibles y asistir al streaming de las charlas informativas.

La Feria será totalmente accesible, con un Punto de Información, intérpretes de lengua de signos, bucles magnéticos y espacios sin barreras, entre otras medidas. Asimismo, los asistentes dispondrán de tótems interactivos y adaptados repartidos por todo el recinto, donde podrán consultar horarios de talleres y conferencias, así como los stands y su ubicación.

Entre las diferentes actividades disponibles para los visitantes, podrán revisar y mejorar su currículum acompañados de un técnico experto, utilizar gafas de realidad virtual para ensayar procesos de selección o participar en procesos de entrevistas rápidas de trabajo. El año pasado la Feria congregó a más de 7.500 visitantes y 107 entidades, y se ha convertido en la decana de Europa.