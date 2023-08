Madrid cerrada por obras en agosto: estas son las zonas a evitar en coche

Los que viven en Madrid saben que el hecho de quedarse en la capital durante agosto cuenta con un aliciente, casi un placer, inédito en los once meses anteriores del año: la posibilidad de desplazarse por vehículo privado sin competencia alguna en la calzada. Pero no es oro todo lo que reluce. Durante estas semanas, la ciudad cuenta con varios puntos que, al menos temporalmente, estarán vetados a la circulación. Se trata de aquellas obras emprendidas por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid durante la época que menos puede perjudicar a los madrileños. A continuación, repasamos aquellos tramos que es aconsejable evitar desde ahora e incluso pasada la temporada estival.

Túneles

Aquí encontramos alguna de las infraestructuras más transitadas de la capital. Una de ellas, el túnel de Francisco Silvela. La implantación de ascensores en la estación de Metro de Avenida de América implica la ejecución de una losa de refuerzo de hormigón que sirva de contención a los muros del paso inferior, situado en dicha calle y bajo la avenida de América. Así, y con la finalidad de garantizar la seguridad durante los trabajos, del 1 al 31 de agosto de 2023 el túnel de Francisco Silvela permanecerá cerrado al tráfico.

obras en el tunel de Francisco Silvela en Madrid. David Jar David Jar PHOTOGRAPHERS

Idéntica situación se da en el de Manuel Becerra. El pasado 3 de junio se iniciaron los trabajos de reparación y acondicionamiento del túnel, tras detectarse deterioros estructurales en un cajón de servicios de gas y en las bocas de entrada y salida. Los trabajos abarcarán hasta la primera quincena de septiembre y comprenden la retirada de las tuberías de gas que discurren por el túnel, la demolición de las cuatro cobijas existentes, la reconstrucción del tablero en estos puntos y la sustitución de los pórticos.

Por último, están también las obras del túnel de avenida de los Reyes Católicos, en Cea Bermúdez, bajo la Plaza de Cristo Rey. En su caso, se trata de un corte parcial, en horario de 22:00 a 6:00, ampliado ahora hasta las 8:00, de domingo por la noche a viernes por la mañana. El 25 de agosto, previsiblemente, recuperará la normalidad.

Viaductos y puentes

Con motivo de la construcción y ampliación de la «playa» de vías y andenes del AVE la Estación de Chamartín, permanece cerrado al tráfico el viaducto, de manera ininterrumpida y durante las 24 horas. En su caso, no será hasta el 16 de diciembre cuando vuelva a ser transitable. Se trata de un punto sensible, ya que, ahora mismo, la estación recibe a muchos viajeros que, anteriormente, tomaban el AVE en la estación de Atocha, ahora mismo inmersa también en una reforma.

obras en el viaducto de Chamartín en Madrid. David Jar David Jar PHOTOGRAPHERS

Así, desde la calle Hiedra, se cortará por completo la rampa del viaducto, por lo que desde la misma no existirá conexión con la plaza urbana. El Consistorio añade que, desde las rampas de las calles Padre Francisco Palau y Quer y Agustín de Foxá, se podrá acceder a la plaza urbana de la estación, que quedará en fondo de saco.

Menos tiempo conllevarán las tareas de rehabilitación y acondicionamiento del puente que soporta la avenida Padre Huidobro (A6) sobre la M30, en el nudo de Puerta de Hierro, distrito de Moncloa-Aravaca. Será a mediados del próximo septiembre cuando los vehículos puedan volver a transitar por la zona.

Según informó en su día el Ayuntamiento, estos trabajos se ejecutan después de que los servicios técnicos municipales detectaran la existencia de problemas estructurales en el hormigón del tablero, lo que ha llevado a la necesidad de actuar de forma inmediata para prevenir su evolución y evitar que puedan llegar a suponer un riesgo para los usuarios.

Por último, hay que señalar los trabajos en el Puente de acceso al Palacio de la Moncloa, sobre la M30. Desde el pasado 26 de julio de 2023 y durante aproximadamente 5 meses, se están llevando a cabo tareas de rehabilitación y acondicionamiento de este puente del distrito. Como ocurría en el caso de Padre Huidobro, los trabajos se están ejecutando después de que se hayan detectado problemas estructurales en el tablero del puente. No en vano, las obras de rehabilitación comprenden el desmontaje de las vigas y el tablero, así como de sus elementos auxiliares mediante diferentes procedimientos, lo que conllevará afecciones al tráfico. Con todo, si bien el puente estará cerrado, desde Cibeles señalan que, durante la mayor parte del tiempo, el tráfico de la M30 no se verá afectado, gracias a los siguientes itinerarios alternativos: en sentido acceso al Palacio de la Moncloa, circulando por la calzada exterior-Puente de los Franceses-cambio de sentido; y en sentido salida del Palacio de la Moncloa, circulando por la calzada exterior-Arroyo Fresno-cambio de sentido.

Santa María de la Cabeza

Los trabajos del Canal de Isabel II implicarán cortes de tráfico en el Paseo de Santa María de la Cabeza, concretamente entre la calle Antonio López y Pedro Yagüe. El Ayuntamiento recomienda evitar la circulación en vehículo privado por calles susceptibles de cortes y restricciones, por lo menos hasta la fecha de finalización prevista: 29 de septiembre.

Paseo de Recoletos

Los cortes de tráfico no serán totales, pero sí parciales. Al menos, hasta el 17 de octubre. En su caso, motivados por el mantenimiento del forjado del «Aparcamiento mixto Recoletos», gestionado por la EMT. Los trabajos de rehabilitación supondrán el cese del tráfico entre la Plaza de Cibeles y la calle Recoletos, en dirección a la Plaza de Colón. Del mismo modo, se verán afectadas algunas calles del distrito de Salamanca. Tal es el caso de Marqués del Duero, que quedará cortada en fondo de saco, no pudiendo acceder el tráfico general desde el lateral del Paseo de Recoletos –salvo residentes, vados o cargas y descargas–, desde la calle Salustiano Olózaga y desde la calle Pedro Muñoz Seca –esta última calle cambia de sentido en ese tramo–. En cambio, el sentido contrario del Paseo de Recoletos, en dirección al Paseo del Prado, no se verá afectado.

Estación de Cruz del Rayo cerrada por obras de la línea 9 de metro en Madrid. David Jar David Jar PHOTOGRAPHERS

Metro

No afectarán al tráfico, pero sí a la movilidad de los madrileños: los cortes en las Líneas 1 y 9 del Metro de Madrid. En lo que respecta a la primera, los trabajos comprenderán hasta el próximo octubre, interrumpiendo el trayecto entre las estaciones de Sol y Valdecarros. Con todo, no se verán implicadas el resto de líneas con enlace (líneas 2, 3 y 6).

En cuanto a la Línea 9, los trabajos de mantenimiento y mejora supondrán el cierre entre las estaciones de Concha Espina y Núñez de Balboa hasta el 9 de septiembre. En su caso, se suprimirá el servicio también desde Colombia y hasta Príncipe de Vergara, aunque, como en el caso de la Línea 1, no se verán afectadas el resto de líneas de Metro con enlace (líneas 2, 4, 5, 6 y 7).