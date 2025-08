Madrid no es una ciudad: el histórico motivo que pocos conocen y casi nadie cuestiona

Madrid, capital de España y una de las metrópolis más influyentes de Europa. Con más de 3,3 millones de habitantes y una aglomeración metropolitana que supera los 6 millones, es hoy el centro político, económico y cultural del país. Fundada como asentamiento musulmán en el siglo IX bajo el nombre de Mayrit, fue tomada por los cristianos en el siglo XI y comenzó a ganar importancia estratégica.

Su ascenso definitivo llegó en 1561, cuando el rey Felipe II decidió trasladar la corte desde Toledo a Madrid. Desde entonces, la ciudad se ha consolidado como la capital del reino. A lo largo del siglo XX, Madrid experimentó un gran desarrollo urbano e industrial, convirtiéndose en una de las grandes capitales a nivel europeo. Sin embargo, un detalle poco conocido ha resurgido en TikTok: Madrid no es una ciudad.

¿Por qué Madrid no es una ciudad?

Un vídeo de los populares creadores, Gemelos Viajeros (@gemelosviajeros), se ha hecho viral en TikTok al lanzar una afirmación sorprendente: "¿Sabías que Madrid no es una ciudad?". Con más de 200.000 reproducciones, el vídeo explica que, a pesar de su tamaño e importancia, Madrid no ostenta oficialmente el título de ciudad. Una distinción que, según explican, tiene origen histórico y administrativo.

El dato, que ha desconcertado a los españoles, encuentra su raíz en documentos históricos que nunca fueron modificados. En la Constitución Española de 1978, en su artículo 5, se establece lo siguiente: "La capital del Estado es la villa de Madrid". Hasta el día de hoy, no ha sido modificada. La distinción entre "villa" y "ciudad" era más relevante en épocas anteriores, cuando implicaba ciertos fueros o privilegios, pero en la actualidad tiene un valor puramente simbólico. Como explican en el vídeo, "casi se podría decir que es por pereza", por lo que nunca se ha cambiado.

Historia sin repercusiones reales

En términos legales y administrativos, que Madrid sea una villa y no una ciudad no tiene ninguna repercusión práctica. El funcionamiento institucional de la capital es idéntico al de cualquier otra gran ciudad. Sin embargo, el hecho de que no se haya actualizado el término radica en la tradición y coherencia institucional.

Cambiar esa denominación requiere de una reforma constitucional que no tendría justificación práctica ni demanda social. Tal y como dice el vídeo de TikTok, "como a los madrileños tampoco es que les importe mucho, no ha habido ninguna necesidad de cambiarlo".

Opiniones de desconcierto y humor

Los comentarios al TikTok no tardaron en llenar la publicación de observaciones curiosas, confusiones y buen humor. "Entonces Gijón es una aldea", comentaba un usuario, mientras que otros ironizaban: "Si Madrid es una villa, mi pueblo es un camping". Sin embargo, algunos intentaban aclarar este dato: "Se puede ser villa y ciudad a la vez", apuntaba un perfil, mientras otro recordaba que "el título de ciudad lo otorgaba el rey".

El vídeo también generó debate sobre si la denominación debería cambiarse. La respuesta, aunque no unánime, parece clara: no hay interés real. La mayoría asume esta curiosidad y la transforman en diversión, dejando de lado el futuro de esta denominación. "Así que si fuese de Madrid, sería una villa-na", añadía un usuario al TikTok.