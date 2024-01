Madrid estudia medidas legales contra la restitución del jefe de la UCI Pediátrica de La Paz

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, confirmó este jueves que han acatado la orden judicial de restitución del jefe de servicio de la UCI Pediátrica del Hospital de La Paz, pero matizó que “eso no quiere decir que no estemos trabajando con nuestras asesorías, no solo médicas sino jurídicas, para tomar las medidas también legales que podemos y que están en nuestra mano”.

La Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz cesó el pasado diciembre al jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátrica ante la situación creada con múltiples bajas en el departamento, lo que podía afectar al servicio. Siete los quince médicos que trabajan en la UCI Pediátrica habían pedido la baja laboral por motivos de salud tras otra reincorporación del jefe de servicio, relevado del puesto por la dirección del centro debido a un conflicto laboral que le enfrentó con parte de su equipo, según informaron entonces fuentes de la Consejería. Ahora, esta segunda reincorporación por mandato judicial ha vuelto a provocar la baja por motivos de “salud mental” de facultativos de la unidad.

Matute insistió este jueves en que la restitución del jefe de servicio de la UCI Pediátrica del Hospital La Paz es un proceso que “está judicializado”, por lo que “nosotros acatamos esa separación de poderes y las órdenes que nos llegan”, aunque aseguró que, desde que surgió la noticia, lo primero que hicieron fue garantizar que “se proveyese y asegurar la asistencia excelente de nuestros niños”.