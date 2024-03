Madrid exige al Gobierno de Sánchez que invierta en Cercanías: "Esta mañana ha sido caótica"

La mañana caótica que viven los madrileños que este viernes decidieron tomar un tren de Cercanías va a más. Se acumulan los viajeros y los retrasos se mantienen. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad, Jorge Rodrigo, ha reiterado este viernes que el Gobierno central tiene que invertir en la red de Cercanías de Madrid pero ha defendido la necesidad de aparcar los enfrentamientos políticos para lograr que a nivel técnico se trabaje de forma coordinada entre ambas administraciones.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Executive Forum, el consejero madrileño ha recalcado que lo importante es que haya una inversión y que el servicio funcione. En este sentido, aunque el ministro le haya bloqueado en la red social 'X' y no haya respondido a sus dos últimas cartas, Rodrigo ha subrayado que, independientemente de la relación entre políticos, es necesario que los técnicos de ambas administraciones colaboren.

"Lo que quieren los madrileños, y da igual que lo gestione el Estado o la Administración regional, es que Cercanías funcione y se presten un servicio de calidad y de seguridad. Por eso lo que estamos haciendo, independientemente de que no tenemos esa relación, es intentar por todos los medios que, a través del Consorcio Regional, los técnicos de ambas administraciones tengan una relación cordial, que tengan una comunicación fluida", ha subrayado Rodrigo.

En cualquier caso, ha insistido en reclamar la inversión planteada en el Plan de Mejora de Cercanías del Gobierno de Mariano Rajoy, para evitar "un día complicado" como el de hoy para más de 300.000 madrileños por tener de la C-3 a la C-10 de Cercanías "paralizadas", lo que ha obligado a invertir a la Comunidad un "gasto extra" para redoblar el servicio de transporte en las líneas 1 y 3 de Metro.

"Dicen haber movilizado 4.800 millones de los 7.100 del Plan Integral de Mejora, pero es que el término movilizado" no define nada desde el punto de vista administrativo y no supone ejecución de obra, ni tan siquiera la licitación", ha resaltado el consejero, quien ha recordado que en enero "todos los modos de transporte público superaron el número de viajeros previos a la pandemia, menos Cercanías, que sigue un 10% por debajo de las cifras de 2019, y eso a pesar de ser gratuito".

"Tenemos cada día 600.000 usuarios del descarrilado servicio de Cercanías, que llegan al andén con miedo a no llegar a tiempo al trabajo, a clase, o a una cita", ha insistido Rodrigo, quien ha recordado que pese a que todos los gestores del transporte tienen incidencias, las de Cercanías son más frecuentes.

"Metro de Madrid tiene incidencias sin lugar a dudas, pero desde luego no tiene ni índice de incidencias que tiene Cercanías y esa es la diferencia, porque una empresa pública como es Metro de Madrid invierte en el transporte público, cosa que no está haciendo Cercanías del Estado", ha explicado el consejero, que ha reiterado el Gobierno madrileño no tiene sobre la mesa a día de hoy reclamar la transferencias en Cercanías REVISIÓN DE TARIFAS DEL TRANSPORTE

Durante su intervención, ha tildado este viernes de "excesivo" la subvención del del título de transporte al viajero y ha subrayado que "en algún momento" habrá que plantear "de una forma seria y convincente" la necesidad de revisar las tarifas del transporte público en la región porque al ritmo actual "es inviable".

"Yo tengo claro que las cosas hay que pagarlas, que la gratuidad no existe. Las administraciones públicas tienen que pagar los servicios públicos y lo que se destina a subvencionar va en detrimento de la calidad del servicio y también de las inversiones que hay que ejecutar", ha defendido.

En este sentido, ha indicado que, aunque el Gobierno madrileño aboga por una revisión de estas tarifas, depende en este sentido de lo que decida el Gobierno central. "Normalmente el Ministerio de Transportes lo que hace con la Comunidad de Madrid es poner palos en las ruedas, pero nosotros para tener un transporte subvencionado o dotado económicamente de una manera equilibrada, necesitamos saber cuáles van a ser las aportaciones que va a hacer la Administración General del Estado al transporte en nuestra región", ha explicado.

Aunque ha indicado que "la subvención es fundamental para fidelizar e invitar al uso del transporte público frente al vehículo privado", el máximo responsable en materia de Transportes en la Comunidad ha recalcado que "el porcentaje actual de subvención, y sobre todo su aportación lineal, exige un gran esfuerzo presupuestario que limita otras partidas igualmente importantes". "En algún momento tendremos que plantear una revisión de las tarifas o la introducción de alguna forma de progresividad", ha insistido.

Igualmente, el consejero ha recordado que a lo largo de esta legislatura se implantará en la región la simplificación del actual modelo tarifario, que pasará de seis coronas a dos: la A, para el transporte en la ciudad de Madrid y la B para el resto del territorio. "Así, por ejemplo, aquellos ciudadanos que hoy hagan uso de un abono C2, van a ahorrar casi 100 euros al año", ha resaltado.