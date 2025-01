Madrid y su hambre infinita: las aperturas que nos darán de comer en 2025

Madrid, la ciudad que nunca duerme… pero que siempre come. Porque aquí no importa si estamos en plena cuesta de enero o al borde del apocalipsis, lo que nunca faltará es una mesa puesta y un plato para el recuerdo. En esta capital nuestra, abrir restaurantes es casi un deporte nacional, y 2025 no ha hecho más que arrancar con un desfile de aperturas que prometen dar mucho que hablar (y que masticar). Y es que Madrid tiene hambre. Hambre de novedades, de sabores nuevos y de esos conceptos que combinan lo de siempre con lo que nunca habíamos imaginado. Todo cabe, todo gusta, y todo se celebra.

Pero, seamos claros, el calendario de aperturas madrileñas puede ser un circo. Cada enero llega con su avalancha de nuevas propuestas, locales que prometen ser «lo más» y chefs que intentan conquistarnos a golpe de emplatado. A pesar de todo, entre tanto ruido, hay algunos que destacan, que prometen dar la campanada y que, sin necesidad de tanta parafernalia, ya nos tienen reservando mesa antes de que hayan puesto el último tornillo. Porque sí, Madrid está lleno de opciones, pero encontrar esa chispa que le haga querer cruzar la puerta sigue siendo la verdadera magia.

Así que, si todavía anda decidiendo dónde se sentará a probar las primeras sorpresas del año, no se preocupe. Aquí tiene un adelanto de lo que promete ser lo más apetecible de 2025, o, al menos, de lo que a un servidor le despierta más ganas. Pero eso sí, apunte bien las direcciones, que en esta ciudad la competencia no da tregua y las mesas vuelan.

Martín Tostón

Recién aterrizado en el 112 de la calle Castelló, Martín Tostón es una bocanada de nostalgia para los que todavía recordamos con cariño los colmados de barrio. Pero no se equivoquen, aquí no hay rastro de polvo en los estantes ni serrín en el suelo. La última creación de los hermanos Ismael y Fernando Martín-Hevia es un homenaje con mayúsculas a su padre, Ismael Martín, figura clave de la hostelería madrileña que desde los años 70 convirtió el mítico restaurante Hevia en un templo de la buena mesa. Martín Tostón toma ese legado y lo reinventa con un concepto que sabe a tradición, pero con el aire fresco que exige el siglo XXI.

Martín Tostón podría definirse como un colmado con alma de restaurante, o quizá un restaurante con espíritu de colmado, quién sabe. Lo que está claro es que aquí el producto manda, y manda bien. El local, de aire clásico, está dividido en dos plantas que reflejan su doble personalidad. Arriba, mesas altas y ambiente animado para un consumo más informal; abajo, mesas bajas y un bar integrado que crean un rincón íntimo para comidas y cenas pausadas. Presidiendo el espacio, nada más entrar, un expositor repleto de chacinas ibéricas, quesos y laterío de primerísima permite tanto llevarse a casa un pedazo de esta experiencia como disfrutar de estos productos directamente en el local. Y, por supuesto, su carta rinde homenaje a los grandes clásicos, platillos como torreznos, gambas al ajillo o callos, todos ellos con el inconfundible sello de la familia Hevia.

Cervecería Asgaya

Manuel Fernández, asturiano de nacimiento y madrileño por adopción, lleva más de una década recordándonos que la cocina de su tierra no necesita adornos para brillar. Desde que abrió Asgaya en el número 52 de la calle Doctor Fleming, su fórmula ha sido clara: tradición bien entendida, producto que habla por sí solo y un toque de calidez que convierte cada local del Grupo Asgaya en un lugar donde apetece quedarse. Ahora, con la apertura de Cervecería Asgaya en Ferraz, 7, el grupo traslada su filosofía a un terreno más desenfadado. El concepto es claro: cervezas bien tiradas y unas cuantas raciones para compartir al medio, sin más pretensiones que las de hacerlo bien. La carta es disfrutona, pensada para disfrutar de platos con un toque diferente y divertirse compartiendo: croquetas de chipirón con alioli de azafrán y de queso vidiago, lacón y chorizo; una tortilla vaga con puerro confitado, bacalao y piparras, o el bikini de carrillera con salsa de pepinillos y queso. Propuestas reconocibles pero con ese guiño juguetón que las hace únicas. Aquí no se trata de un primero, un segundo y postre, sino de escoger unas cuantas raciones, probar, compartir y seguir con el día. Incluso los platos más contundentes llegan pensados para el picoteo, haciendo que el formato sea ágil, dinámico y perfecto para cualquier plan.

Cervecería Asgaya, en Ferraz, 7 La Razón

La Mar

Hay regresos que saben a victoria, y el de Gastón Acurio a Madrid promete ser uno de ellos. Este marzo, frente al Santiago Bernabéu (General Perón, 36) abrirá sus puertas La Mar, la icónica cebichería del chef peruano que lleva años conquistando paladares por el mundo. Pero más que un regreso, lo de Acurio es una celebración: del mar, de la tradición y de esa fusión única que ha hecho de la cocina peruana un fenómeno global.

La Mar aterriza en la capital con una propuesta fresca y festiva, que se adapta al ritmo de Madrid sin perder el alma del Perú. En su carta, pescados y mariscos del Atlántico y el Mediterráneo se mezclan con ingredientes peruanos para crear platos que invitan a descubrir, disfrutar y, sobre todo, volver. No importa si es su primer encuentro con la cocina peruana o si ya es un habitual: aquí, cada plato es una puerta abierta a los sabores del océano y a la riqueza cultural de una de las gastronomías más aclamadas del mundo. Madrid y Gastón Acurio están a punto de reencontrarse, y si algo es seguro, es que este nuevo capítulo promete dejarnos con ganas de mucho más. Estas son algunas de las aperturas que un servidor tiene en el punto de mira este año. Porque, en 2025, he decidido afinar el tiro y apostar por lo que realmente promete. No me digan luego que nadie les avisó.