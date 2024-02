Madrid llama a la calma ante el aumento de casos de tos ferina

El aumento en las últimas semanas de casos de tosferina en el región ha hecho saltar las alarmas. Sin embargo, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid,

Fátima Matute, ha llamado a la calma ante este crecimiento, que como indicado se suele repetir cada "cuatro o cinco años" y este es uno de ellos. "No hay que hablar de alerta sanitaria, han aumentado los casos pero como digo, se produce cíclicamente. Desde la Comunidad de Madrid, hemos repartido test rápidos en los centros de salud y urgencias para su detección de control", ha señalado.

Esto, junto a una vigilancia estricta desde el Observatorio de Enfermedades e Infecciones Respiratorias y que "nuestros profesionales sanitarios están muy entrenados", serán clave para poner en marcha los tratamientos adecuados de antibióticos y se atenderá a los pacientes de la forma en que corresponde. La tos ferina es una infección bacteriana aguda causada por el bacilo 'Bordetella Pertussis' que, hasta la introducción de los programas de vacunación en 1965, era una de las enfermedades más comunes de la infancia y una de las causas más importantes de mortalidad en niños.

En España se registran algo más de 3.000 casos al año, con la incidencia más alta en los menores de un año, en especial antes de los dos meses, cuando se administra la primera dosis de la vacuna. Según el último informe semanal de la Consejería de Sanidad, hasta el pasado día 18 de febrero se han contabilizado en la región 197 positivos por tos ferina, frente a los seis del mismo periodo del año anterior, de modo que el índice epidémico es de 32,83.

Respecto a los detectados ahora, Matute ha subrayado que: "No son casos graves y no ha habido ningún tipo de brote en colegios ni en ningún otro sitio, aunque estamos todos los días atentos y observando que esto no ocurra". Además, de que que el comportamiento "no se está desviando de lo que se preveía que podía pasar este año". En concreto, del total de casos registrados en las siete primeras semanas del año, solo dieciséis han requerido ingreso hospitalario, la mitad de ellos son menores de un año, aunque ninguno ha presentado complicaciones, según los datos de Salud Pública consultados por Europa Press.

La enfermedad cursa como un catarro de larga duración que, al principio, es difícil de distinguir de otras enfermedades leves respiratorias. Los síntomas más habituales son una tos irritante que poco a poco se vuelve paroxística, generalmente en una o dos semanas, y puede durar uno o dos meses.