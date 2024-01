La IA y la compensación de la huella de carbono, objetivos del turismo del futuro

La ciudad ha cerrado el año por todo lo alto. Lo hace con una de las mejores Navidades en cuanto a cifras de ocupación hotelera que se recuerdan, prácticamente del 80%, consolidando a Madrid como destino turístico de primer orden. Arranca un nuevo caño como tercer destino turístico más atractivo del mundo, superando 44 puestos desde el puesto 46 que ocupaba en 2019. “Esto no es otra cosa que ejemplo de la consolidación del trabajo que se ha realizo por parte del Ayuntamiento de Madrid y que impulsó el alcalde hace cuatro años para trabajar en un nuevo modelo turístico para la ciudad”, ha explicado Almudena Maíllo, Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, durante un desayuno informativo celebrado hoy.

Un modelo basado en la calidad, la excelencia, la sostenibilidad y la integración del turismo con los madrileños cómo única fórmula para posicionar la capital a nivel mundial. “Se puede decir que lo hemos conseguido con nuevos posicionamientos en los rankings, como destino más atractivo según Euromonitor International y en quinto lugar, como mejor destino de congresos y convenciones del mundo, conseguido por quinto año consecutivo”, resaltó. Un puesto que sedisputó con ciudades de la talla de París, Dubái o Las Vegas. “Estamos muy contentos de que Madrid se convierta en capital del mundo de turismo. Objetivo para el que hemos trabajado todo estos años y que hemos logrado gracias a un plan estratégico que nos llevó a establecer el modelo que queríamos para la ciudad modelo”.

Uno de los objetivos principales de este año es el de conocer mejor al visitante para así darle una atención más especializada y personalizada, para así ayudarle a integrarse en la ciudad. Algo que llevará a cabo al poner en marcha el primer proyecto de inteligencia artificial para este cometido: "Lo haremos a través de Visit Madrid GPT, una herramienta bidireccional que permitirá al turista hacer las preguntas que quiera y ayudarle en todo lo que necesite y nosotros conoceremos qué es lo que buscan y en base a ello modificar nuestra estrategia de comunicación y de publicidad si fuese necesario", apuntó Héctor Coronel, Director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid. La IA también servirá para optimizar el tiempo del visitante, para que este se mueva de forma práctica por las diferentes zonas, lo que afectará de forma directa a reducir la huella de carbono.

Este nuevo modelo, estará también centrado en la sostenibilidad y no solo ambiental, también económica y social. "Queremos incentivar la compensación de la huella de carbono, vamos a impulsar medidas en los hoteles y en los turistas para que puedan conocer el impacto que tiene su viaje en la ciudad", explicó Coronel. Algo que ya han estado haciendo a través de PLUS, la primera herramienta integral de sostenibilidad para reuniones y eventos. "El turista deja de ser un personaje pasivo y deja un impacto positivo en la ciudad con la creación y regeneración de espacios verdes, el fomento del transporte eléctrico y público". Parte de los fondos Next Generation estarán destinados a estos y también a la creación de hoteles neutros -0 carbono-. "Dejaremos calculadoras en los hoteles y en las oficinas de turismo para que todo el que visite la ciudad pueda tener todos los datos de su viaje, la huella de carbono y las formas para compensarlo". . IA nos proporcionará optimizar el tiempo del turista, se mueva por zonas y de esta forma reducir esa huella de carbono. Formación, reducción, mitigación y compensación.

La ciudad arranca este nuevo año con la gran feria y como punto de encuentro del sector turístico por 43º año consecutivo. “Daremos la bienvenida a miles de personas que se van a acercar a esta feria, todo el sector y también aquellas personas con interés por viajar estarán presentes en ella y Madrid volverá a estar presente a nivel mundial un año más”, señaló. Sin olvidar la oportunidad que supone para la ciudad su celebración por la repercusión que esta tiene a nivel económico, gastronómico y en la restauración. El Área Delegada de Turismo ya se encuentra redactando un nuevo plan estratégico de cara a los próximos años y de la mano del sector privado. “Somos conscientes de que este es el sector más estratégico y trasversal que tiene Madrid, por lo que lo trabajaremos con distintas mesas para tocar todos los palos necesarios”, aseguró la Delegada. En 2023, el turismo ha supuesto de forma directa el 12% del PIB, mientras que de manera indirecta alcanza casi el 22%.

Los primeros objetos se establecerán basándose por un lado en la diversificación geográfica, buscando nuevos pueblos de atracción en la ciudad. “La idea es contar los valores que tienen otros barrios de Madrid, como pueden ser Usera, Carabanchel o ese turismo de naturaleza que también ofrece la región”. También tendrán en cuenta la diversidad temática, buscando nuevos nichos de mercado y centrándose ese el turismo de pantallas. “Somos conscientes de que el turista elige más el viaje según lo que ven en ellas, por eso apostaremos porque sea una capital de rodajes, de grandes y pequeños conciertos…”. Y por último, desestacionalizar la demanda de turistas en ciertos momentos del año, con grandes picos de demanda, y que sea algo estable durante todo el año.

Desde el Área Delegada de Turismo sostienen que el turismo del futuro buscará experiencias más cortas pero más intensas en cuanto al gasto en la capital, siendo siempre la mejor opción para el turismo. Previsión que ya puede verse en los datos recabados el último año hasta el mes de noviembre. “Estamos a la espera de los datos del último mes del año, pero las previsiones son buenas, similares a cifras de 2019”, y apuntó, “lo más importante para nosotros no es el número de turistas que vienen, sino el salto cualitativo en cuanto a la riqueza que se genera y que hemos dado”. El gasto internacional ha incrementado en un 40% recibiendo el mismo número de visitantes, frente al 24% de la media nacional. Sin duda, un salto diferencial respecto a otras ciudades españolas y del mundo.