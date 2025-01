Madrid pondrá límites a los pisos turísticos en el barrio de Tetuán

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció este lunes que el Ayuntamiento actuará "en consecuencia con lo que se votó en el Pleno" del distrito de Tetuán, para ampliar las medidas a los pisos turísticos que se aplicarán en el centro de la ciudad también a ese distrito, que tiene un volumen significativo de este tipo de viviendas.

Así lo avanzó durante un encuentro informativo organizado por Europa Press, en el que explicó que en el Consistorio están "abiertos" a extender estas medidas a "aquellos distritos donde efectivamente se constate que hay unas consecuencias negativas" que permitan que aplicar esas medidas contempladas en el Plan Reside.

"Nosotros entendemos que el Plan Reside es adecuado, que busca los objetivos que nosotros pretendemos, que posiblemente lo va a conseguir, pero que todo plan tiene que estar en constante actualización de acuerdo a lo que pasa en una ciudad como Madrid y por eso en el distrito de Tetuán, y aquí está su concejala, nosotros vamos a actuar en consecuencia con lo que se votó en el Pleno de ese distrito".

La norma presentada hace meses por el Ayuntamiento, que se aprobará este año, actuará con normativa distinta para el ámbito urbanístico AP001 que es, en palabras del alcalde, "prácticamente toda la almendra central", y en en el resto de la ciudad. En ese ámbito urbanístico no están permitidos los pisos turísticos dispersos en edificios residenciales, incluso en planta baja.

No obstante, esta norma deja fuera de la prohibición distritos como Tetuán que, según datos de los vecinos de la zona obtenidos a través del Consistorio, cuenta con "2.894 plazas turísticas", un dato que según esas mismas fuentes está en línea con el de Chamberí o Moncloa que sí entran en la zona de prohibición.

Asociaciones vecinales de Tetuán pidieron que este asunto se elevará al Pleno de distrito que lo aprobó la pasada semana con el apoyo del PP. En su momento denunciaron que el plan para la regulación de pisos turísticos, tal y como está planteado por el Ayuntamiento, supondrá la "proliferación de viviendas de uso turístico en Tetuán, "acabando con el maltrecho tejido comercial" de sus calles y "provocando una reducción de la oferta residencial".

Vivienda

Durante el encuentro informativo, Almeida también reflexionó que "la vivienda de uso turístico es una cuestión muy compleja" y que es una cuestión que el Ayuntamiento va afrontar "desde la perspectiva, en primer lugar, de generar mejores condiciones en la ciudad de Madrid, de respetar una actividad económica como es la del turismo y al mismo tiempo poner una solución a una situación que genera notables incomodidades sobre todo en comunidades de propietarios".

Preguntado por otras medidas en este ámbito, como las relacionadas con el veto a la compra de vivienda por extranjeros, apuntó que es "absurdo" porque las 'golden visa' que se han concedido "no tiene absolutamente ningún impacto en lo que es el ámbito del mercado de la vivienda, porque además se dirigen a viviendas que no son habitualmente las que tienen el concepto de vivienda asequible". Sí valoró positivamente la exención del IRPF a quienes alquilen viviendas, aunque afirmó que "no se puede entender es la del resto de políticas de vivienda que tiene el gobierno de España".