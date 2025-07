Madrid quiere cambiar los "espacios de igualdad": "Los del PSOE son una estafa, son los de Koldo, Ábalos y Salazar"

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha defendido que hay que "transformar" los espacios de igualdad, tras más de 25 años, para dar "una nueva respuesta en el siglo XXI". "Nos hemos dado cuenta que los espacios de igualdad tenían que evolucionar. Llevan más de 25 años y era necesario dar una nueva respuesta en el siglo XXI", ha subrayado este lunes en su intervención en la comisión del ramo que se ha celebrado en la Casa de Cisneros.

Fernández ha respondido así a la concejala del PSOE Soledad Murillo, quien ha criticado que "no se sabe qué es lo que va a pasar" con estos centros con la nueva Estrategia para la Igualdad 2025-2028 y ha insistido en que la violencia de género "no se erradica en el momento que llega la mujer víctima a los servicios, sino con la igualdad". En este sentido, la concejala socialista ha indicado que en la nueva estrategia "se reconoce que un 29% de mujeres no van a los espacios de igualdad", una situación que "llevan denunciando desde 2023", pero ha remarcado que la víctima de violencia de género "necesita crear un vínculo para poder contar lo que le ocurre". El delegado de Políticas Sociales ha recalcado que en las últimas elecciones, el programa electoral del PP figuraba que "iba a transformar e iba a hacer esta estrategia", a la vez que ha destacado que "van a existir los centros integrales de atención a la mujer". "Está claro que no va a ser el modelo de la señora (Reyes) Maroto. Mi modelo de igualdad no es ni Koldo (García), ni (José Luis) Ábalos, ni (Francisco) Salazar. Nosotros no queremos ser una estafa en materia de igualdad y la estrategia de igualdad", ha zanjado. En concreto, el Consistorio unificará en, al menos, un centro por cada uno de los 21 distritos los actuales espacios de igualdad y los centros de atención ambulatoria a víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja. Serán los Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM). El primero en el que se aprobarán los pliegos de condiciones será el de Puente de Vallecas y le seguirá Salamanca, dos de los distritos que en este momento carecen de Espacio de Igualdad.