De Madrid a Las Vegas pasando por el Pavón

Durante el mes de diciembre, el Teatro Pavón de Madrid se ha convertido en un portal directo al glamour y la magia de Las Vegas con De Madrid a Las Vegas VIP Live Show. Este deslumbrante espectáculo musical transporta al público a los escenarios más icónicos de la ciudad del entretenimiento, fusionando tecnología de última generación con una ejecución artística magistral. Concebido como un homenaje a las legendarias musical residencies de Las Vegas, este show no solo revive los éxitos de artistas inmortales como Elvis Presley, Elton John, Cher y Frank Sinatra, sino que también celebra a las estrellas contemporáneas como Adele, Bruno Mars y U2. La esencia de este espectáculo radica en revivir la magia de los shows que han marcado la historia de Las Vegas, una ciudad vibrante que nunca duerme y donde el arte está en cada esquina.

Para guiar al público en este viaje, el show cuenta con dos artistas de renombre: Marcos Bartolomé y Austin Guerrero. Bartolomé, conocido por su participación en La Voz y su habilidad para combinar tradición con modernidad, se une a Guerrero, un veterano del teatro musical que ha brillado en producciones como The Hole Show, Heart Ibiza y la gira Mónica Naranjo 4.0. Juntos, llevan al escenario un repertorio inolvidable que incluye temas icónicos como «Rocket Man», «Every Breath You Take», «Genie in a Bottle» y «Skyfall».

La experiencia toma mayores dimensiones gracias a una banda en vivo y un coro que recrea la sofisticada atmósfera de Las Vegas en pleno corazón de Madrid.

La dirección artística está a cargo del renombrado coreógrafo Sergio Alcover, mientras que la dirección musical está en manos de Isaac Ordoñez, ambos aportando su talento y experiencia para dar vida a este espectacular montaje. Las funciones se celebrarán hasta el 29 de diciembre, ofreciendo al público una oportunidad única para vivir la magia de Las Vegas sin salir de Madrid.

Pero la fiesta no termina ahí. En el corazón del barrio de Chueca, el club La Salvaora también se viste de Las Vegas este diciembre con Una Noche en Las Vegas Music Live Show. Hasta el 15 de enero, los martes y miércoles a las 23:00 horas, este exclusivo espectáculo invita a los asistentes a disfrutar de un homenaje a los grandes musical residencies de Las Vegas en un entorno íntimo y envolvente. Con Marcos Bartolomé como maestro de ceremonias, un talentoso cuerpo de baile y un ambiente diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva, el público podrá disfrutar de los clásicos de Elvis, Elton John, Cher y más. La propuesta de La Salvaora ofrece algo único: una conexión directa y cercana entre los artistas y el público. Durante el show, los asistentes pueden interactuar con los artistas, creando momentos únicos en un entorno que respira el espíritu de Las Vegas.

Además, los espectáculos se complementan con la amplia carta de cócteles de Salvaora Brown, diseñados para hacer sentir a los asistentes como si estuvieran en la mítica ciudad del pecado.

Ya sea en el icónico Teatro Pavón de la capital madrileña o en la intimidad de La Salvaora, esta Navidad en Madrid promete una inmersión total en la magia y el glamour de Las Vegas.