El PP madrileño moviliza a más de 5.000 personas contra la amnistía

«Madrid es España dentro de España», como diría La presidenta del PP madrileño y de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Y partiendo de esa relación indisoluble y de la idea de que uno de los asuntos más urgentes ahora mismo es «evitar la indignidad de la amnistía a golpistas y malversadores», el PP madrileño ha activado toda su maquinaria de cara a este domingo, 24 de septiembre, en que pretende organizar un gran evento en defensa de la igualdad de todos los españoles a partir de las doce del mediodía en la Plaza de Felipe II. De hecho, ha desplegado todos sus esfuerzos para asegurar el éxito de esta convocatoria.

El partido calcula que alrededor de 5.000 personas ya han sido movilizadas para participar en este evento, superando cualquier movilización previa realizada desde las sedes de la región.

Desde la semana pasada, el PP de Madrid ha estado trabajando para involucrar a todas las sedes del partido en este evento. Es por ello que, durante todos estos días, las sedes de los distintos distritos de la ciudad de Madrid han desplegado más de 100 mesas informativas en las calles de la ciudad, distribuyendo un folleto con todos los detalles relevantes del evento del domingo. En total, se han impreso 100.000 copias con información de la convocatoria a lo largo de la semana.

Además, el PP de Madrid se está sirviendo de las redes sociales para aumentar la visibilidad de este evento y lograr llegar a todos los madrileños. De hecho, con este motivo, todas las cuentas oficiales del partido han actualizado sus perfiles en redes sociales, mostrando la imagen de la convocatoria como foto de perfil e incluyendo información con los detalles concretos para facilitar la asistencia a las personas que lo deseen.

También se han lanzado campañas publicitarias en las redes a lo largo de la semana para anunciar el acto. Los miembros de las sedes han grabado vídeos para movilizar a sus vecinos y se está llamando por teléfono a cada uno de los afiliados para proporcionarles toda la información necesaria .Fuentes del partido aseguran que más allá del interés que puedan mostrar los afiliados, son muchas las personas que han mostrado interés por el evento y se han puesto en contacto con el PP madrileño para solicitar detalles.

Según Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, «siempre hemos tenido una profunda conciencia de nuestro país, de España. Nos hemos involucrado activamente en todas las acciones y actividades relevantes para nuestro país, tales como las relacionadas con Cataluña o el País Vasco. Es por eso que estamos completamente movilizados ante un evento tan crucial como el próximo domingo, donde definitivamente haremos todo lo posible y más, respondiendo a las directrices de nuestra dirección nacional».

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la sesión de control al Gobierno ya dejó claro su mensaje: «Desde la capital de España, desde la Región capital diremos no al nacionalismo, no a la xenofobia y no a lo que está sucediendo en Cataluña que, encima, aunque esto es lo menos importante, cuesta aquí también dinero».

Hoy, el asunto vuelve a la Asamblea de Madrid porque una de las preguntas que formulará a la presidenta autonómica el Grupos Popular en la sesión de control al Gobierno será la valoración que hace el Ejecutivo regional de las consecuencias que para los madrileños tendrá la eventual aprobación de una ley de amnistía.

El asunto no acabará en la jornada de hoy en la Cámara de Vallecas. El Ayuntamiento de Madrid votará el 28 de septiembre, en el primer pleno ordinario del curso, una moción contra la amnistía dando así cumplimiento a la petición que se hizo desde Génova. El Grupo Popular municipal ya registró una iniciativa para su debate «rechazando cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado» y animando al PSOE a «alcanzar acuerdos de Estado». El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Carlos Izquierdo, se mostró confiado en que la oposición «dé un paso al frente» y vote su moción contra la amnistía que llevarán al próximo Pleno municipal.

Esta misma iniciativa se debatirá en el pleno de la Asamblea de Madrid que se celebrará el próximo 5 de octubre.