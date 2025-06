Una polaca que vive en Madrid alucina con las costumbres españolas: "Nunca dejará de sorprenderme"

Adaptarse a otra cultura, costumbres e incluso economía, dificultan encontrar esa estabilidad que siempre tenemos en casa, aunque luego la experiencia valga la pena. España es uno de los países a donde más extranjeros viajan para vivir, ya sea por el clima, el estilo de vida o el coste que supone un día a día, en comparación a su país.

Sin embargo, por muchos años que pasen en territorio español, la mayoría de ellos han confesado haber encontrado cierta dificultad para adaptarse a las diferentes costumbres españolas. Esta vez se trata del caso de Marta Budzyska, una joven polaca que lleva desde 2022 viviendo en Madrid y aún se sorprende cómo los españoles viven su día a día.

Diferentes horarios

A través de un vídeo en su cuenta de TikTok (@helloitismarta), Marta ha expresado qué la sigue dejando impresionada, a pesar de llevar ya tres años viviendo en la capital. La joven salió a cenar con unos amigos la noche anterior, pero su reserva no fue hasta las 22:00h, lo que descuadró sus horarios de comida. "Una cosa que nunca dejará de sorprenderme de España es que cenan muy tarde", afirmó.

Sin embargo, otro aspecto que la joven ha empezado a ver como tradición española, es que la gente llegue con más de media hora de retraso a sus reservas. "Tienes que pensar en el pedido, que te traigan los entrantes, el plato principal... Y literalmente tardaron muchísimo", añadió confirmando que estuvieron cenando hasta muy tarde.

Convivir con otra cultura

Aunque su vídeo parece una crítica a la cultura española, Marta Budzyska acabó confirmando que en verdad la encanta convivir plenamente con otra cultura: "No me quejo, fue divertidísimo, me encanta". Por último, la joven polaca terminó aconsejando a los futuros turistas: "Así que si vais a España, no seáis necesariamente puntuales. Limítate a la tranquilidad, será mejor para vosotros".

Los últimos datos y proyecciones sobre el turismo en España, este año se espera poder alcanzar los 100 millones de turistas, superando las cifras de años anteriores. Según los datos de Frontur y Egatur del INE, los turistas internacionales gastan en España 23.500 millones de euros en el primer trimestre de 2025, un 7,2% más que hace un año. Estas cifras siguen manteniendo a nuestro país como uno de los destinos favoritos del mundo para viajar.