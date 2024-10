Manifestación: los dueños de los pisos turísticos de Madrid también protestan

La asociación Madrid Aloja, que representa a más de 5.000 Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la Comunidad de Madrid, y la plataforma de pequeños propietarios MadVut han convocado una manifestación este miércoles, a las 18 horas, en la Puerta del Sol para exigir una "regulación justa" para los pequeños propietarios de este tipo de pisos en la región.

El objetivo de la protesta es exigir a la Comunidad de Madrid una regulación "que defienda los derechos de los pequeños propietarios de VUT, quienes se ven gravemente afectados por las medidas restrictivas impuestas en los últimos meses", según recoge las organizaciones en un comunicado.

Así, han criticado que las nuevas medidas conduzcan a los jóvenes "al enfrentamiento con los propietarios, cuando es obvio que el precio lo están poniendo los propios inquilinos en su legítimo afán de conseguir una vivienda".

"Se desvirtúa el debate y se distrae para ocultar que el gobernante no ha sabido resolver este problema que, además, ha empeorado al implementar una Ley de Vivienda que demoniza al propietario y que impone en el particular la solución al problema, sin darle seguridad de cobro y de la recuperación de la vivienda en caso de que no se produzca", han asegurado.

Así, consideran que esta inseguridad empuja al propietario "a garantizar su renta, expulsando a las rentas más bajas e inseguras del mercado". "Cada impagado no resuelto con brevedad, cada fracaso, provoca la retirada de oferta del mercado", han alertado.

"Una situación injusta"

Además, las organizaciones convocantes han subrayado que es "injusto" responsabilizar a las VUT de la crisis habitacional cuando "apenas representan el 1% del parque de viviendas de Madrid".

"16.000 viviendas no van a ser la solución para esta demanda. Debe resaltarse que en 2023 se recibieron el mismo número de turistas que en 2019 por lo que la subida de precios no puede relacionarse con la vivienda de usos turístico que atiende generando empleo y riqueza, al mismo número de turistas", han apostillado.

Desde Madrid Aloja han señalado que las restricciones actuales anunciadas por el Ayuntamiento de Madrid, como la suspensión de nuevas licencias y el endurecimiento de sanciones, afectan "desproporcionadamente a los pequeños propietarios de VUT, quienes gestionan sus viviendas de forma responsable y contribuyen de manera significativa a la economía local". En concreto, han informado de que en 2023 las VUT generaron un impacto económico de más de 2.200 millones de euros.

La asociación ha denunciado que la regulación actual desvía la demanda de alojamiento de más de dos millones de turistas hacia "grandes actores del mercado como hoteles y fondos de inversión, perjudicando a la clase media".

"En lugar de promover una oferta turística diversificada, las medidas restrictivas favorecen a los grandes monopolios, limitando la libertad de los turistas y restringiendo la capacidad de los pequeños emprendedores para competir en igualdad de condiciones", ha reprochado.

Por ello, ha exigido que se reconsideren las políticas y se promueva una regulación "más equilibrada", que no solo garantice la convivencia entre residentes y turistas, sino que "también proteja a los pequeños propietarios y promueva el desarrollo económico de la ciudad".