Manuel Bautista, alcalde de Móstoles, tras un año en el poder: «El mostoleño no entiende por qué ha tenido una presión fiscal tan alta y ningún beneficio»

Manuel Bautista, el alcalde de Móstoles (PP) desde que ganó las elecciones municipales de mayo de 2023, tiene «muchísimas ganas de que Móstoles coma en la mesa de los mayores». Bautista se ha criado en las calles del municipio madrileño de 211.265 habitantes –el vigesimoséptimo más poblado del país– , ubicado a poco más de 15 kilómetros al sur de la capital. Bautista cree que su papel es que «Móstoles se enganche a la inercia positiva de la Comunidad de Madrid» y que «los mostoleños se sientan orgullosos de que su ciudad evoluciona». Todo eso lo intenta en un contexto en el que Móstoles recibe atención por el caso ITV, por el que presuntamente la exalcaldesa del socialista, Noelia Posse, y su gobierno condonaron una deuda de más de dos millones de euros a una empresa. La semana pasada el Ayuntamiento presentó una demanda ante el Tribunal de Cuentas para exigir la responsabilidad contable de Posse y nueve miembros de su equipo de Gobierno. «No ha sido solo el daño económico, sino el daño reputacional», afirma Bautista en su despacho del Ayuntamiento.

¿Le ha sorprendido algo de la política municipal este primer año?

Sorprender, no, pero sí te das cuenta de la intensidad que es la política municipal. Yo procedo de la política autonómica, que es otra forma de hacer política. Aquí realmente son siete días a la semana, 12, 13, 14 horas diarias, de lunes a domingo. Móstoles tiene mucha actividad, además, los fines de semana. A mí hay dos cosas que me han sorprendido. Por un lado, la intensidad y, por otro lado, cómo me encontré el ayuntamiento. Son las dos cosas que más me ha sorprendido. Me gusta ser un alcalde de calle, estar hablando con la gente, ir a todos los sitios si puedo andando. Eso supone que te falten horas en el día. Y además mi equipo de gobierno quiero que sea así, un equipo de gobierno cercano, que tenga un objetivo que es mejorar la vida de la gente y para eso tienes que conocer cuáles son los problemas. A veces son micro problemas, pero que le pongas un banco a una persona mayor cerca es un problema, pero que tiene fácil solución y que solo sabes si estás tirado en la calle.

¿Cómo se es cercano con el vecino en un municipio de más de 200.000 habitantes?

No estando en el despacho. El alcalde y los concejales tienen un nutrido grupo de técnicos que hacen un trabajo más de gestión. Pero el alcalde tiene que estar desayunando en distintos sitios, yendo a las distintas juntas del distrito, yendo a los distintos barrios. Quedar a desayunar con vecinos, atender al vecino. Tiene que estar haciendo eso, al menos por la mañana y media tarde. Y luego está la tarde noche para hacer el trabajo de gestión y hacer ese trabajo de despacho. Esto es una ciudad muy grande, tenemos junta de distrito de más de 60.000 personas, eso son más que otras muchas ciudades de España. Y la clave es estar tirado en la calle. Yo en campaña hice 1.532 reuniones en ocho meses. Al final lo que tratamos es de penetrar en la sociedad mostoleña.

¿Cuál ha notado que es la máxima preocupación del mostoleño?

Después de 8 años de gobierno socialista no sólo hay una preocupación, hay muchas. La primera preocupación que tiene el mostoleño, o una de ellas, es ver por qué su municipio, que es el gran municipio de la Comunidad de Madrid, no tiene las cosas que tiene el municipio de alrededor. Eso es algo que le llama mucho la atención a los vecinos. Móstoles no tiene centro comerciales. Móstoles no tiene cines. En Móstoles hay grupos empresariales potentes, como el caso de Inditex, que no han invertido en Móstoles. Móstoles tiene un tanatorio que no lo tiene ni poblaciones de 5.000 habitantes. Eso es algo que el mostoleño no logra entender. No logra entender por qué durante mucho tiempo ha tenido una presión fiscal muy alta y ha tenido ningún tipo de beneficio.

¿Qué servicios le pueden faltar al municipio?

Más que servicios, lo que nos faltan son infraestructuras. Nosotros tenemos un pabellón que se llama Andrés Torrejón, que lleva ocho años parado. Está hecho al 70%, era un proyecto del Partido Popular, y no está terminado porque el gobierno socialista no quiso continuarlo, por las razones que fuesen. Ese es el pabellón más grande de la Comunidad de Madrid después del Winzink Center. Móstoles también tiene problemas, o hasta ahora tenía problemas, en infraestructuras sanitarias. Ya la Comunidad de Madrid va a poner en marcha, a final de este mes, el Centro de Salud del PAU4 [un barrio del municipio], que es fundamental. Vamos a terminar también el colegio Maruja Mallo. En muy poco tiempo, vamos a conseguir la conexión a la Radial 5 para salir del PAU-4. Algo que nos está obsesionando es y que en lo que nos vamos a focalizar es en las entradas y en las salidas de Móstoles.

Estamos instando, además, a la Comunidad de Madrid, a que la línea 10 de metro llegue a Móstoles. Y luego estamos instando a nuestro buen amigo, el señor Puente, ministro de Transportes a que el cercanías funcione como tiene que funcionar. A que la estación de El Soto [Móstoles-El Soto] no sea tercermundista, y sea una estación donde haya accesibilidad, haya seguridad y haya salubridad. Tenemos un problema de infraestructuras por dejadez durante 8 años. Tenemos una carencia de vivienda. Durante esta legislatura ya ha empezado el Plan Vive de la Comunidad de Madrid a construir 400 viviendas, cuyas licencias las tenían paralizadas en el anterior equipo de gobierno. Nosotros, al primer mes de entrar, agilizamos, y ya se están construyendo.

¿Cómo valora el gobierno de coalición con Vox?

El gobierno de coalición está a pleno rendimiento. Nos sentamos y dijimos una cosa muy clara: nosotros estamos aquí para mejorar la vida del mostoleño. No tenemos problemas, en algunas cosas coincidimos más, en otras coincidimos un poco menos, pero no tenemos ningún problema de convivencia.

¿Qué es el caso ITV?

El caso ITV es el caso de un gobierno que aprueba en junta de gobierno condonar una deuda a una empresa que es la que gestiona la ITV, es decir, perdonar una deuda a una empresa, porque se considera que tiene que ser así. Aquí el gran matiz es que esa condonación de la deuda está hecha con informe contrario del interventor municipal e informe contrario con el secretario general del Ayuntamiento. Es decir, tiene informes contrarios de los habilitados nacionales de este Ayuntamiento que le dicen, esto no se puede hacer, y lo hizo. ¿Qué pasa? Que condonar presuntamente –vamos a aplicar siempre esta palabra– una deuda de 2,4 de millones a una empresa significa que 2,4 millones de euros de los mostoleños, de los impuestos recaudados a los mostoleños con el esfuerzo y el trabajo de los mostoleños, se van a perdonar una deuda a una empresa. Claro, ¿por qué a esa empresa y no otra?

¿Cómo ha afectado al gobierno y a los vecinos? ¿Ha dañado la imagen de Móstoles?

Es evidente: 2,4 millones de euros pueden ser muchas becas, 2,4 millones de euros puede ser un centro de mayores, 2,4 millones de euros puede ser un centro deportivo. Además, no solo es lo que presuntamente deja de tener el mostoleño, sino el daño reputacional. Es decir, que continuamente Móstoles esté pegada a la ITV, Móstoles esté pegado a supuestos casos de corrupción… Eso a Móstoles y a las empresas que quieren invertir aquí no nos da buena prensa. El daño reputacional no es un daño que se pueda medir objetivamente, pero existe. Yo me pongo de defensor del mostoleño. A los mostoleños les cuesta mucho trabajo pagar los impuestos y si esos se dedican a perdonar deuda a empresas, pues ahí tenemos que estar nosotros. El dinero público es sagrado.

¿Cómo es el ambiente con el resto de grupos políticos?

El ambiente con la oposición es curioso. Porque creo que no tienen claro lo que han hecho. Y si lo tienen claro, lo disimulan muy bien. Nosotros hablamos con ellos de una forma normal, pero mi sensación personal es que no tienen metabolizado lo que está pasando y que no tienen claro lo que han hecho. Esa es mi percepción. Luego la relación que tenemos es una relación educada, pero les vemos poco por el Ayuntamiento.

¿Cree que son importantes las Elecciones Europeas?

Son fundamentales, y más en la situación política en España. Europa siempre ha sido importante, pero si cabe estas elecciones europeas son todavía más importantes para que se vele desde fuera por lo que no se está velando desde dentro.

¿Cuál va a ser el foco de la campaña?

El mensaje es que necesitamos una voz fuerte en Europa. Europa nos necesita, pero si quien va a Europa es el señor Sánchez y sus acólitos no tenemos la mejor representación.