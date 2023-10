Mariano Núñez: «Ahora no nos podemos permitir perder la ilusión»

Su primer contacto con la política lo tuvo muy cerca a través de la figura de su padre, quien fue alcalde de Villamanta durante 14 años. Le veía sufrir, reconoce, preocuparse por su pueblo. Y es algo que ahora, Mariano Núñez ha entendido por las malas. Cuando apenas llevaba 100 días como alcalde del pueblo que le vio nacer, la DANA lo arrasaba, causando enormes pérdidas. La situación es tal, que el pasado miércoles el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se trasladaba a Villamanta a celebrar su encuentro, dándole así una visibilidad fundamental a unos vecinos que, tal como recuerda el alcalde, aún siguen lidiando con las consecuencias de lo ocurrido.

El pasado miércoles estuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Villamanta para celebrar el Consejo de Gobierno, ¿como fue este día?

El 5 de septiembre estuvo aquí la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y se quedó impresionada con el estado en el que había quedado Villamanta por la DANA. Estuvo con la gente, muy amable y dando ánimos. Cuando estuvimos hablando me aseguró que no íbamos a estar solos, que íbamos a contar con la ayuda de la Comunidad de Madrid. Y ahí fue cuando me dijo que estaba pensando en celebrar aquí un Consejo de Gobierno. Me pareció una idea estupenda no solo por lo que conlleva el tener aquí algo así, sino por la moral que le da al pueblo. Al final vinieron el pasado miércoles, y, como esperábamos, todo el pueblo estaba encantado de recibirles. Vinieron, por supuesto, con un plan de ayuda muy muy potente para Villamanta, pero, además, estuvieron muy volcados con los vecinos. No solo la presidenta, que es pura amabilidad, sino que todos ellos estuvieron dando ánimos de que entre todos vamos a recuperar Villamanta.

¿Cómo han recibido los vecinos este gesto por parte de la Comunidad de Madrid?

La moral de los vecinos ahora mismo todavía está tocada, porque muchos de ellos todavía están sufriendo los daños de lo ocurrido. Pero creo que, como se ha limpiado todo muy rápido y que en seguida nos hemos puesto a reconstruir el pueblo, la moral poco a poco va subiendo. La verdad es que se celebrase aquí el Consejo de Gobierno, ver que no se les ha olvidado, ha sido un revulsivo para los vecinos, porque ha sido como decir «no os preocupéis que estamos aquí, no os hemos olvidado».

¿Cómo ha sido la reacción de los municipios de alrededor? ¿Se han volcado con lo sucedido en Villamanta?

Todos los alcaldes de alrededor nos han llamado y se han puesto a nuestra disposición para lo que hiciera falta, desde Aldea del Fresno hasta Sevilla la Nueva, Navas del Rey o El Álamo. Incluso cuando algunos de ellos, como Aldea del Fresno, también han salido muy tocados de lo que pasó. También nos conmovió mucho el hecho de que han llegado a venir aquí a echarnos una mano muchísimas personas. Un fin de semana tuvimos hasta 300 personas que vieron a ayudar a la gente de Villamanta a limpiar. Había quien venía de los pueblos de alrededor, pero también de Madrid o, incluso, algunos vinieron hasta de Zaragoza.

¿Cómo va la recuperación?

Como decía antes, la presidenta vino con un paquete de medidas que suponen una inversión de 10 millones de euros en Villamanta, de los cuales 3.200.000 irán destinadas a las instalaciones deportivas que fueron arrasadas totalmente por la DANA. Hay muchas otras, como la del alcantarillado, que son 700 metros del colector general lo que el agua barrió del mapa. También para las infraestructuras escolares, sobre todo lo que es la Casa de Niños, que quedó totalmente descalzada y hemos tenido que hacer una actuación muy rápida en los cimientos. En un par de semana van a poder volver al colegio los niños. Hubo que hacer también una limpieza muy rápida de las aulas de los niños más mayores, que quedaron muy sucias pero sin peligro, así que el inicio del curso solo se retrasó dos días. Sin embargo, las de infantil estaban totalmente destrozadas, así que no han podido empezar. El paquete de medidas incluye también la reparación de los puentes, no solo los de la carretera sino dentro del pueblo, ya que el puente de la estación y el antiguo puente del ferrocarril están totalmente destrozados. Todo ello está metido dentro del paquete de medidas para que vuelva a estar transitable y en buenas condiciones.

Además de la Comunidad de Madrid, ¿han recibido ayuda de otras instituciones?

Tengo que decir que por parte del Canal de Isabel II hemos recibido mucha atención y mucha ayuda. Sin embargo, por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo no ha sido así. Todavía estoy esperando a que alguien se ponga en contacto para preguntarme qué ha pasado. Además, tenemos una queja bastante fuerte y es que –y esto no solo lo pienso yo sino que otros muchos compañeros míos alcaldes también– es cierto que ese día llovió muchísimo, de acuerdo, pero es que si los cauces hubieran estado limpios a lo mejor no habría habido tanto daño. Nos hemos quejado, pero no hacen nada y esto está en un total estado de abandono. Yo puedo poner el ejemplo de mi pueblo, y es que si cogías una pala y la tirabas por encima del arroyo no tocaba el suelo de la cantidad de suciedad que hay. Nosotros solicitamos la limpieza urgente del cauce a principios de verano por peligro de incendio y porque cuando llegase el invierno podía haber inundaciones. Por desgracia no ha hecho falta que llegase el invierno.

Estos 100 días han sido entonces muy intensos.

Realmente tengo dos opiniones –tal vez contradictorias– de lo que han sido estos meses. Por un lado, estoy contento, porque me encuentro que tengo que agradecer al anterior equipo de gobierno que dejó muy saneado el Ayuntamiento, no tenemos deudas. Lo que sí había, y esto es la otra cara de la situación, es un poco de dejadez en la gestión del Consistorio en lo que se refiere a hacer cosas, a llevar adelante proyectos. Hemos tenido que coger y dar una vuelta bastante fuerte al orden de cómo se gestionaban las cosas, simplemente porque no es nuestra manera. No voy a decir que estuviera mal, pero sí que no es nuestra forma de trabajar, así que hemos hecho bastantes cambios. En ese sentido estoy contento. Lo malo, claro, ha sido la DANA, que ha retrasado muchos de los planes con los que teníamos que haber empezado ahora en septiembre.

Ahora a Villamanta le toca mirar al futuro. ¿Qué proyectos tienen para el municipio?

Efectivamente. Ha pasado esta desgracia y ahora lo que tenemos que hacer en luchar, trabajar, y va a ser duro. Pero, lo que no puedo ni podemos hacer es perder la ilusión. No nos lo podemos permitir. Tenemos que usar esa ilusión para llevar el pueblo adelante, y para coger con más ganas aún las propuestas que hacíamos en el programa con el que nos presentamos a las elecciones. Por ejemplo, uno de los pilares esenciales es fomentar la cultura del deporte, la seguridad, la educación... Son pilares importantísimos para nosotros. Por ejemplo, no podemos entender que en un pueblo con 2.700 habitantes los niños de 11 años, que empiezan el instituto, se tengan que ir a otro municipio a estudiar. No lo comprendemos, no lo admitimos y vamos a trabajar por ello. De hecho, ya hemos empezado el diálogo en este sentido con la Comunidad de Madrid, que ha respondido de una forma muy positiva sobre este tema. En cuanto al deporte, queríamos modernizar las instalaciones, y ahora vamos a tener que hacerlas de nuevo, pero sabemos que tenemos que seguir adelante con ello. Y queremos, sobre todo, devolverle al pueblo la vida y la relevancia que tenía hace algunos años. Queremos que venga el turismo, que se conozca de dónde venimos, porque tenemos más de 2.000 años de historia. Tenemos mucha cultura, y es algo que queremos explotar.