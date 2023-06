Mario Enzo: los niños, un mal día junto a Manolo y un vídeo viral

Mario Enzo no era un desconocido. Los más de cuatro millones de seguidores que aglutina entre TikTok, YouTube e Instagram así lo atestiguan. Su marioneta, Manolo, que le ha acompañado en sus viajes durante casi ocho años, tampoco. Pero un desagradable incidente ocurrido la semana pasada en una de sus actuaciones le ha hecho viral. Y es que, justo al terminar su espectáculo, subido en esa «furgo» que le acompaña tanto como Manolo, se grabó un vídeo narrando lo ocurrido. «Los niños han empezado a pegarle al títere, a insultarle, a hacerle todo lo que se les ocurría», explicaba en la grabación, visiblemente molesto. «Me lo pensé dos veces antes de subir el vídeo», reconoce a LA RAZÓN, «pero volví a ver la grabación de la actuación, y más me daba cuenta, sobre todo, de que mi enfado era con los padres, porque ninguno de ellos hizo nada más que algún gesto, ninguno puso el más mínimo límite a su hijo». «Los niños no tienen culpa, porque son niños y tienen que liarla», continúa, «además, se contagian entre ellos». Para Enzo, los verdaderos responsables de aquella situación que le obligó a detener en varias ocasiones el espectáculo son «esos padres que dejan ahí a su hijo y se van, o que ven lo que está pasando y no hacen nada».

Colgó el vídeo en su perfil en las redes y, a las pocas horas, ya tenía cientos de miles de impresiones y comentarios. «Para mi sorpresa, no he encontrado uno solo en desacuerdo. La tónica general es darme la razón». Sin embargo, no quiere que se le recuerde por esto, ya que, para él, a pesar de lo ocurrido, lo que hace es «súper gratificante» y compensa cualquier día malo. Tanto, que este oficio, el de titiritero, le ha inspirado a crear una obra de teatro que pronto se estrenará y con la que espera poder ir de gira por toda España. «Empecé hace casi ocho años, y lo hice a raíz de un accidente de tráfico», relata. Por aquel entonces vivía en Australia, y un día en el que iba en bici cleta, un taxi le atropelló. «Tuve que volver a España para la rehabilitación y la recuperación, y eso me permitió estar siete meses dándole vueltas a qué podía hacer. Había estudiado arte dramático aquí en Madrid en la RESAD, y llevaba un tiempo en Australia tocando la guitarra en la calle, así que lo que buscaba era algo que pudiera llevar conmigo y que me permitiera expresarme en distintos idiomas», continúa. Surgió así la idea de hacer un títere, Manolo, cuyo primer viaje fue el Camino de Santiago. «Al comprobar que funcionaba, decidí irme fuera porque aquí las multas por el arte de calle son desorbitadas», dice. Y así estuvo en Italia, Alemania… «Al final me hice 57 países viajando con la marioneta, hasta que llegó la pandemia, que me pilló en Nepal y tuve que volver».

«Cuando la cosa se fue relajando empecé a actuar en bares, en eventos… Y empezó a gustar tanto que la gente subía vídeos míos y se hacían virales», recuerda Enzo. «Así que empecé yo también a subirlos». Hasta ahora, que en las calles de Madrid solo se permite música, así que actúa en eventos o cuando tiene permiso de algún Ayuntamiento. «Ha llegado un punto en mi vida en el que necesitaba algo nuevo», reconoce. Y ese algo es que «todo lo que he aprendido en la calle, que es toda una universidad en la que te das cuenta de que no hace falta salir de España para darte cuenta de lo diferentes que son las sociedades, he intentado meterlo ahora en un show cerrado que estamos ensayando en Soto del Real». No es, asegura, algo sencillo poner en marcha un proyecto así. Sobre todo, cuando todo lo está sufragando él mismo. «Pero va a merecer mucho la pena», asegura. «Borja Catanessi, que está reconocido como el mejor músico callejero del mundo, forma parte del proyecto, y va a ser increíble». Y es que es una obra que, en definitiva, de lo que trata es de todo este proceso, de por qué es titiritero, cómo construyó a Manolo y cómo este le ha acompañado en los días buenos y los que no lo han sido tanto. «No tiene nada que ver con lo que hago en la calle», añade. «Es una joyita, sobre todo por ese mensaje de que con pasión se puede empezar en la calle pagando multas, tenerte que ir de tu país casi desterrado, y tener que volver por el Covid pero, al final, tener éxito, es muy bonito».

Viajar por todo el mundo

Si hay algo que ha llamado la atención de Mario Enzo durante todos estos años de profesión es el darse cuenta de lo poco valorado que ha sido en España... y de lo mucho que se valoran artes como el suyo en otros países. «En Alemania, en Italia... la acogida siempre ha sido muy buena, y la gente pagaba por verte». De hecho, cuando estaba en Polonia le llamaron de México para que fuera a trabajar para una asociación de niños con autismo. «Era un proyecto muy bonito y acepté sin pensármelo», dice. Lo que no esperaba era la acogida que tuvo, ya que fue portada de muchos medios de comunicación. «Sin embargo aquí muchas veces pasamos por alto o no damos valor a estas cosas que en el fondo son importantes».