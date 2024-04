Más Madrid agita la polémica con nuevas lonas: ahora sobre los fallecidos por el Covid-19

La polémica está servida. Y más estos días tras la "no dimisión" de Pedro Sánchez a cuenta de los ataques que dice sufrir por "periodistas y fuerzas políticas opositoras". Sin embargo, los autores de este episodio que lleva a la crispación en la región están a la izquierda del inquilino de La Moncloa. Más Madrid ha colgado dos lonas con el número de fallecidos en residencias durante la primera ola del Covid-19 en a región, 7.291, en el aniversario de los "1.500 días de los protocolos de la vergüenza".

En las mismas se puede leer '7.291. No. No se iban a morir igual. 1.500 días desde los protocolos de la vergüenza. 7.291 personas fallecidas en residencias. 0 explicaciones'.

"No, no se iban a morir igual. No olvidamos y no pararemos hasta tener justicia", ha asegurado la portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, en sus redes sociales.

Las lonas están situadas en Avenida de la Albufera, en puente de Vallecas, y en la incorporación M-30 desde la prolongación de O'Donnell, en Parque de la Elipa, en Moratalaz.

Según han explicado en un comunicado, estas lonas pretenden "recordar la memoria de todas esas personas fallecidas en residencias sin derivación hospitalaria, y para recordar que se seguirá reclamando responsabilidades y justicia y que nunca caerá en el olvido". "Lo vamos a recordar por tierra, mar y aire, en juzgados y en barrios, en lonas de paredes y en parlamentos", han recalcado.