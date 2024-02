Mascletá a dos euros

El domingo este caminante fue de excursión con sus amigos de Gefrema, el grupo que estudia la Guerra Civil en Madrid. Nos tocaban los puentes sobre el Manzanares y en Madrid Río empezó un bombardeo que parecía la recreación del conflicto cuando rojos y azules se mataban. Cuando nos acercamos a las explosiones vimos a miles de personas. Posiblemente, si la oposición no hubiera montado ese lío contra la mascletá valenciana el personal no se hubiera enterado y no hubiera tenido tanta repercusión en los medios. La oposición trabaja poco y fueron ecologistas los que pusieron un recurso contra la pólvora.

La fiesta salió a cada espectador a dos euros si hubieran ido los 20.000 que dijo la tacaña Delegación de Gobierno. Los ciudadanos que acudieron no son de los que pagan 300 euros por un partido de fútbol ni los que acudían a algunos de los congresos para la élite progre que montaron los de Podemos en el cuatrienio de Carmena, señora a la cual tengo mucho respeto.Y a esos congresillos no iban las familias que yo vi en Madrid Río. Si en Valencia hubiera gobernado el PSOE y Podemos, y en Madrid también, no hubiera habido bronca. Esa forma de oposición está anticuada y la usan igual PSOE, Más Madrid y el PP.

Dicho esto, ¿es qué Madrid no tiene otro sitio para montar una mascletá que la puerta de la Casa de Campo? Bien por montar fiesta, pero muy mal por elegir un lugar que no era el adecuado. A la oposición eso le da igual. Solo le gusta el ruido, mucho ruido y le da igual que 20.000 o más personas, que no tienen posibles para ir a Valencia a ver la mascletá, pasaran un buen rato.