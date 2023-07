La mejor croqueta está en el Mad Cool

Ya ha dado comienzo Mad Cool, festival que se ha convertido en todo un referente gracias a los artistas que dan prestigio al encuentro y en el que, además, encontramos propuestas gastronómicas que, sin ellas, éste no sería un éxito. Como novedad, seremos capaces de hacer cola ante el «foodtruck» de la Taberna del Chef del Mar, la propuesta más canalla de Ángel León. Así que, ya saben, directamente desde el Puerto de Santa María viajan bien las croquetas de choco y alioli, los sabrosos nachos del mar y el mollete de parpatana de atún acompañado de encurtidos marinos y mayonesa de adobo. Son bocados que tienen mucho que ver con el firme compromiso del tres estrellas Michelin y tres Soles Repsol con la sostenibilidad social, ya que todos los ingresos recaudados durante el festival serán destinados a la MAAVi Foundation. Se trata de una escuela de valores y oportunidades, nacida de la biotecnológica Kimitec, que, a su vez, colabora con el chef del mar en la búsqueda de nuevos sabores, aromas y fuentes de proteína vegetal en el mar. De postre, no faltan las dulces elaboraciones de David Gil, fundador de I+Desserts, pastelero que trabaja a la sombra de numerosos grandes cocineros. Sin embargo, Ángel León sí reconoce que investiga con él la cocina dulce de Aponiente a partir de despojos de los pescados (escamas, piel, ojos…).

Democrática y de calidad

Ojo, la mejor croqueta de jamón de España está en Mad Cool, sí, la preparada por Miguel Carretero será una de las estrellas de su concepto más democrático. Nos referimos a Cozina by Santerra, su pequeño proyecto culinario con ruedas también presente en el recinto. Con el chef charlamos sobre el tipo de culinaria que busca quienes acuden a este tipo de citas: «La propuesta gastronómica en los festivales no termina de ser de mucha calidad, porque lo que busca la gente es más cantidad que calidad. Sin embargo, hay quienes queremos ofrecer algo diferente. La calidad lógica no es la de un restaurante, pero sí buscamos dar un producto casero», dice el chef de Santerra, quien reconoce que democratizar de esta manera su cocina le divierte por eso de salir de su zona de confort y también para acercar sus recetas, aquí con un precio económico, «a ese comensal más joven, que no acude ni a la taberna ni al restaurante». Hoy y mañana, además de sus maravillosas croquetas (12 euros es el precio de la ración), venderá una ensaladilla rusa, a la que añade una pasta de huevas de mújol, de nombre tarama, patata, zanahoria, huevo, caldo de aceituna, mayonesa casera, atún y piparras agridulces. En cuanto a los entrepanes, anuncia un bikini de queso manchego, mortadela y salsa de yema trufada, el brioche de jarrete estofado con una mayonesa de chiles y el mollete de pollo asado (8 euros). Para refrescar el paladar, el gazpacho de fresas y albahaca resulta perfecto.

Con la intención de que los asistentes a Mad Cool vivan el momento de parar para comer algo entre concierto y concierto de la forma más agil posible, Brooklyn Town instala una «food truck» de autoservicio para que se pueden cocinar en el microondas su hamburguesa en tan sólo 90 segundos. Recuerden que el envoltorio cuenta con un sistema integrado de grill, que permite conseguir el pan crujiente y la carne jugosa. Además de las clásicas Brooklyn Town Bacon (8,50 euros) y Cheese Burger (8), la marca da a conocer la hamburguesa BBQ (8,50), que incluye una cremosa salsa barbacoa, y la Brooklyn Town Chicken (8), con mayonesa y pepinillos. Pida la suya con patatas. Incluso, también encontraremos en el recinto «La Bestia», de Goiko, donde pedir La Pepi Bacon de ternera y La Chikiki de pollo. Otra opción son las de Hype, mientras que a quien se le antoje un pepito de ternera o «el bocadillo más brutal» debe ir a Fans del Vacuno y a Makan a probar los saj típicos de Beirut.

MAD COOL

Dónde calle Laguna Dalga con avenida Real de Pinto

Helado vegano de Chrirusa Experimental La Razón

Hamburguesas y helados veganos

►En cuanto a las opciones veganas, busque el «food truck» de Fantastic V con las «smash burgers» que apasionan hasta a los paladares más carnívoros. De postre, el helado de vainilla con crujiente de caramelo o con chocolate rosa, también veganos, de Chirusa Experimental.