Menos de la mitad de los madrileños comprarán en el Black Friday

La ciudad de Madrid vivirá estos días una de las etapas comerciales más intensas del año. Las tiendas buscan con el Black Friday dar salida a gran parte de su stock, de cara a los nuevos productos para Navidades. Así, desde hoy hasta el próximo viernes, todas las marcas lucen los descuentos más irresistibles de año. Sin embargo, también hay consumidores reticentes a «caer» en el consumo compulsivo, como víctimas del marketing y las rebajas en forma de porcentajes escandalosos.

Aprovechando este contexto, Adevinta (propietaria de portales como Milanuncios, FotoCasa, Coches.net o InfoJobs) publica hoy un estudio sobre la opinión de los madrileños sobre ya esta consagrada tradición comercial.

Entre los resultados de su encuesta, esta compañía concluye que el 46% de los madrileños y madrileñas comprará nuevos productos durante este Black Friday. En cambio, también recoge que el 25% de la población de Madrid todavía duda de si comprará productos nuevos, así como afirma que el 72% se planteará mucho más sus compras este año.

Un consumidor más concienciado

La sostenibilidad también crece como otro de los principales factores que intervienen en las decisiones de compra, como es el precio: un 48% piensa más sobre qué comprará debido a la crisis climática. Además, hasta el 8% apunta que no comprará nuevos productos por Black Friday porque considera que no es sostenible. Por el mismo razonamiento, el 76% de los y las consumidoras madrileñas ven el mercado de segunda mano como una alternativa al Black Friday

La opinión pública sobre el Black Friday

Tal y como asegura Adevinta: Preguntada por la satisfacción de comprar durante Black Friday, el 43% de la población madrileña afirma que le gusta adquirir productos nuevos durante esta fecha. En este sentido, más de la mitad (54%) considera que la publicidad y cobertura mediática en torno a este acontecimiento propicia y le anima a comprar.

A esta satisfacción para comprar nuevos productos se contrapone el pensamiento de hasta un 39% de los y las españolas, que consideran que algunas de las ofertas del Black Friday son una estafa. En esta línea, de entre los y las encuestadas que no comprarán productos nuevos este año, el 49% justifica que no lo hará porque no necesita nada nuevo solo porqué sea Black Friday, mientras que el 29% intenta comprar menos, y el 19% considera que esta fecha aboca al consumismo compulsivo e irracional.