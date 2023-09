Menús ejecutivos para la vuelta al «cole»

No es cuestión de emular a Nietzsche ni de ponernos metafísicos, pero parece que vivimos en un eterno retorno: volvemos del fin de semana, volvemos de las vacaciones de verano, de las Navidades, de un puente. Y lo hacemos maltrechos, desganados. Septiembre, decíamos hace unos días, es una cuesta económica, pero también emocional, para la mayoría de las personas. Retornamos a la rutina, al trabajo y también a las comidas de ámbito profesional. Con estas últimas, es importante y recomendable abonarse a los sitios que presumen de un buen menú ejecutivo, el menú del día para el currante pudiente, el menú del que quiere impresionar a un cliente medio o el de aquellos a los que, simplemente, les apetece un plus con respecto al menú del día, de alma proletaria (aunque comer fuera de casa a diario, sin ticket restaurante, es casi de potentado). Porque no hay mejor consuelo que el alimento si usted ha vuelto de algo mejor que su realidad.

SLVJ Bless es uno de los dinner shows más conocidos de la noche guapa matritense, pero también es un buen lugar para acudir a mediodía. De lunes a viernes tienen disponible su lunch, una buena oportunidad para disfrutar de su cuidada visión de la cocina japonesa por unos más que razonables 22 euros. Una sopa miso reconfortante, un plato de sushi, otro de la robata, uno vegetal y un postre nos arreglan el día en un local absolutamente rompedor.

Si se prefiere algo en clave italiana, de lunes a jueves hay un pranzo especial en Arrogante, el italiano gastro más canalla y divertido de Madrid. Por solo 19 euros, se puede elegir entre una buena variedad de antipasti, platos principales y un postre, la mayoría de los cuales forman parte del menú.

Otro buen lugar en el que recalar con estos fines es el Hotel InterContinental, inmerso en la celebración de su 70 aniversario, un menú ejecutivo con una relación calidad-precio imbatible. Cuesta 38 euros por persona, bodega aparte, y está disponible tanto en almuerzos como en cenas. Para aquellos con más prisa, su working lunch, entre las 12 y las 16 h, que por solo 20 euros incluye conexión wifi, un plato ligero y bebida, en un entorno agradable para comer algo informal en horario laboral. Además, hay que aprovechar las bondades del clima y de su preciosa terraza, en la que desayunaba aquella diva inolvidable que fue Ava Gadner, que residió en este hotel, el primero internacional de la capital, durante cinco años.

Si le gustan los hoteles, otro sitio muy bonito es el NH Collection Madrid Suecia & Casa Suecia. Su menú ejecutivo solo cuesta 18 euros, se sirve de lunes a viernes e incluye platos como un pitu guisado con setas o una pipirrana de merluza escabechada.

Si queremos algo un pelín más gourmet, entonces hay que hacer una visita a MamaQuilla, un espacio consagrado a la cocina latinoamericana de los más top, que se dice ahora. De martes a viernes, un menú ejecutivo por un precio de 20 euros —bebida incluida—, que está compuesto por platos impregnados del amor que profesan a LATAM y que variarán cada semana.

También es imbatible, si seguimos con el enfoque gastro, el de Viavélez. Paco Ron es un genio de la mejor cocina asturiana en la capital, y por 35 euros, de martes a viernes, ofrece un recetario riquísimo que se encarna en un aperitivo, tres entrantes, un principal y un postre.

Y por supuesto, no nos olvidamos del de Haroma, el hermano pequeño de Coque Relais & Châteaux: solo cuesta 45 euros, incluye bebida y platos con el sello inconfundible de Mario Sandoval, uno de los chefs más elegantes del panorama.