El mercadillo de Pozuelo de Alarcón que atrae a todos (por precio y calidad)

El aparcamiento de la Carretera de Húmera, en Pozuelo de Alarcón, acogerá este domingo dos eventos de dinamización del comercio local y de los productos de proximidad, el Mercado Urbano y el mercado itinerante de La Despensa de Madrid.

Así lo ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado, en el que ha señalado que esta cita, entre las 10 y las 14.30 horas junto al ESIC, contará con puestos de carne fresca, conservas, embutidos, empanadas o vino, así como artículos de textil, bisutería, complementos, decoración y accesorios para el hogar.

En concreto, el Mercado Urbano, impulsado por el Consistorio, busca dar a conocer el comercio de la ciudad, con más de una veintena de comercios, empresas de la ciudad y comerciantes del mercadillo municipal, que venderán y expondrán sus productos de artículos de textil, bisutería, complementos, decoración y accesorios para el hogar.

Así, este domingo se darán cita en este mercado los comercios Me Encanta By Conde, Aye Bisutería, Zapacos C.B., Afrikan Arks, Otoño, Art of Dimension, Pompas de Elefante,Kala Huna, Maggies Market, La cómoda de mi abuela, Fegoki y Dolls.

Igualmente participarán Chic Madrid, Patricia Alonso, Sophies in Jupiter, Elcortijodepiacho.es, Taller de Arte Dejando Huella, MaryJessy, Jermen, Verdonce, Vasai Crochet, y varios puestos de mercadillo municipal.

Por su parte, La Despensa de Madrid, mercado organizado por la Comunidad de Madrid, permitirá a sus visitantes conocer, directamente de la mano de sus productores, la mejor oferta agroalimentaria de la región, a través de los 20 puestos que participan en esa edición.

De este modo, expondrán y venderán productos como aceitunas, carne fresca, cerveza, chocolate, conservas, embutidos, empanadas, legumbres, licores, mermelada, miel, pan, pastelería, quesos, vermut y vinos.