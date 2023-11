Mónica García, a la espera de cartera: «Lo diremos paso a paso»

Estuvo beligerante, ácida y desafiante con Ayuso en la que pudo ser la última intervención en la Asamblea de la portavoz de Más Madrid, Mónica García. El presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, tuvo que llamarla al orden cuando recurrió a un reproche convertido en clásico contra Ayuso: «la mordida que le dio a su hermano» (por las mascarillas) y hasta la acusó a los populares de «gustarles meter la mano en la caja de los madrileños. ¿Vamos a ser unos hijos de fruta todos los que denunciamos la corrupción de la señora Ayuso? ¡No nos va a amedrentar! Échese a un lado», dijo encarándose a Ayuso. Hasta por la cabeza de García pasó ayer estudiar acciones legales contra el presidente de la Cámara para solicitar «amparo» por tener una actuación «parcial, arbitraria y antidemocrática» al pedirla que retirara sus palabras contra Ayuso.

Pero si de algo se hablaba ayer en la Cámara madrileña, más allá de los rifirrafes habituales cargados de tensión y de que a Ayuso le gustara la fruta, fue de que la líder de la formación regionalista pudiera convertirse en la futura ministra de Sanidad del gobierno que conforme el PSOE con Sumar. En los pasillos se comentaba que ya se había despedido de manera informal de algunos de su bancada; otros daban por hecho el nombramiento porque «parte de la fuerza de Sumar se debe a Más Madrid», aunque en el entorno de la formación a última hora de ayer aseguraban que «no hay nada confirmado». Los populares también casi lo daban por seguro a la vista de las declaraciones de su portavoz, Carlos Díaz-Pache: «Señor Lobato, fue usted el que pudo mantener la dignidad y escogió poner la alfombra roja para que al final sea su rival, la señora García, la que finalmente entre en el Consejo de Ministros. ¡Qué papelón!», sentenció en su turno de palabra. También Ayuso lo dio por sentado al animarla a ir en patinete al Ministerio de Sanidad cuando sea nombrada. Lo cierto es que, más allá de que la filtración de que García pudiera ser ministra saliera de Sumar, en el PSOE nacional también está muy bien valorado el perfil de Mónica García.

Ayer todos los ojos estaban puestos en la líder de Más Madrid y no pasó por alto que quisiera llamar la atención sobre el asunto al no dar la clásica evasiva de un político que está en las quinielas para un cargo y quiere ahuyentar especulaciones para no gafar la oportunidad. «Vamos a ir paso a paso. Primero vamos a celebrar esa investidura. Yo soy anestesista y me gusta hacer las cosas y anunciar las cosas paso a paso: primero meter a la gente en el quirófano, luego se le duerme, luego se le opera y luego se le saca. Y no anuncio que el paciente ha salido bien de la operación hasta que no se termina. Así que, poco a poco, vamos a decir las cosas que van a ir pasando», dijo al ser preguntada por los periodistas si sería la próxima titular de Sanidad.

García lleva días dejándose querer. Estuvo en el Congreso de los Diputados en la primera sesión de investidura de Pedro Sánchez y ayer volvió de nuevo a la Cámara Baja «a celebrar como una ciudadana más lo que creo que es un orgullo y un momento histórico y es que vamos a tener un gobierno progresista salido de las urnas».

A falta de información confirmada, todos los gestos contaban para reafirmar la tesis de que García iba a abandonar la Asamblea. En la Cámara no pasó por alto para algunos que sus dos últimas intervenciones hubieran tenido cierto tono institucional, como si ya se estuviera preparando para el cargo; otros vaticinaron una relación poco duradera entre García y Yolanda Díaz, quien «no soporta que la hagan sombra. No es fiable, se ha valido de la gente de Podemos y luego la ha despeñado», decían sobre Díaz. Sea ministra o no, el caso es que García ya tenía una petición para el próximo titular de la cartera: «Le pido que ponga al sistema sanitario de Salud en el lugar que le corresponde, que recupere el orgullo de nuestra sanidad pública como eje vertebrador».

Una mujer como posible sustituta

►Quién puede sustituir a la líder de Más Madrid es uno de los asuntos más peliagudos a los que se enfrenta una formación llena de completos desconocidos. De momento, renovará su dirección en el congreso que celebre este fin de semana y Mónica García seguirá liderando Más Madrid, independientemente de que ocupe o no un cargo ministerial, tal y como admitió ayer. Si hubiera que buscar repuesto, hay muchos que apuntan a que sería una mujer y son muchos los dedos que señalan a Manuela Berguerot, aunque también está en las quinielas María Pastor.