El mundo gastro se da cita en el 38º Salón Gourmets

Madrid se pone el delantal de gala y afila el cuchillo cebollero: arranca la 38ª edición del Salón Gourmets. Desde ayer y hasta el jueves, Ifema se convierte en el plató central del gran reality gastronómico del año, ese que reúne a chefs, productores, distribuidores, sumilleres, periodistas, apasionados del gremio y curiosos con pase de profesional. Se esperan 110.000 visitantes —de ellos, más de 18.000 compradores extranjeros procedentes de más de 100 países—. Todos caben en esta ciudad efímera de 72.000 metros cuadrados consagrada al producto, al talento y a las ganas de descubrir lo que se cuece en las tripas del sector.

Porque el Salón Gourmets no es una feria al uso —y perdón por el cliché—; es un desfile de rarezas comestibles, lujurias líquidas y productos tan exclusivos que algunos solo existen en el imaginario de quien los vende. Más de 55.000 referencias y cerca de 2.100 expositores llegados de todos los rincones del planeta ocupan seis pabellones que son lo más parecido a un Duty Free de alta gastronomía. Entre tanto despliegue, hay espacio también para las últimas tendencias gastronómicas, con dos espacios dedicados: Innovation Area recoge los productos más novedosos y Organic Exhibition Area se centra en la producción ecológica.

Entre bocado y bocado, lo que de verdad marca el pulso del Salón es su programación. Nueve escenarios, una agenda que no da tregua y un cartel de concursos que reúne algunas de las citas más esperadas del sector. Por supuesto, no faltan los grandes clásicos; entre ellos, el 31º Concurso de Cortadores de Jamón / Dehesa de Extremadura, el 30º Campeonato de España de Sumilleres Tierra de Sabor (con el copatrocinio de Bodegas Tarsus y Bodega Cuatro Rayas), el 17º Campeonato de España de Abridores de Ostras-Écailleurs / Sorlut / Grupo Gourmets y un imprescindible, el 15º GourmetQuesos, Campeonato de los Mejores Quesos de España, con el patrocinio del ICEX. Estrella Galicia, cerveza oficial del SG, organiza las nuevas ediciones del Campeonato de Tiraje de Cerveza Estrella Galicia y su famoso Desafío XChef by Cervezas 1906. Esta edición también estrena nuevas propuestas, como el Concurso Merluza do Pincho Challenge by Xunta de Galicia, el Día de la Cocina Atlántica Consellería do Mar y Medio Rural by Xunta de Galicia, el Campeonato de Sabores de Carne de Caza Mayor by Bergara Foundation y el Campeonato de Gazpachuelos by Sabor a Málaga.

El calendario de actividades no afloja, y entre los hitos marcados en rojo figuran también concursos señeros, como el 8º Concurso Nacional ‘En busca del Mejor Cachopo elaborado con Ternera Asturiana I.G.P’; el 5º Campeonato Nacional Arte de Cisoria El Encinar de Humienta / Grupo Gourmets; el 5º Burger Combat Campeonato de España de Hamburguesas Gourmets / Lantmännen 2025 y el 4º Campeonato de España de Pizzas Gourmet. La alta cocina en miniatura vuelve a estar presente en el 3º Master Pinchos Gourmets #productoriojano y el 2º Mejor Montado Ibérico by Arturo Sánchez y Berkel. Además, en distintos escenarios se dedicarán días completos a los productos de ciertas regiones y países, como será el caso en el Día de Navarra —Reyno Gourmet, el Día de la Cocina Atlántica— Xunta de Galicia o La Sinfonía del Mar de Noruega.

Esta cita cuenta con la participación de Italia como País de Honor y de la Comunitat Valenciana como Comunidad Autónoma Invitada, además del resto de CCAA españolas. Por otra parte, como es habitual, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ofrece a los visitantes la calidad del producto español en su espacio #Alimentosdespaña. Esta área acoge diversas actividades de los sellos de calidad que presentan su producto a los profesionales asistentes. Están los tradicionales Túnel del Vino y Túnel del AOVE, que este año celebran su 29ª y 7ª edición respectivamente, espacios únicos para descubrir la calidad de las distintas Denominaciones de Origen españolas, la riqueza vinícola y la infinita variedad de aceites de oliva virgen extra con las que cuenta nuestro país.

Este año, la apuesta de Salón Gourmets por impulsar el sector fuera de nuestras fronteras cuenta con la colaboración de ICEX España Exportaciones e Inversiones y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) dentro del convenio Spain Food Nation. Las tres entidades apuestan por la internacionalización de la variedad de los productos de calidad de la despensa española a través del 27º Hosted Buyers Program, que este año ha invitado a más de 300 potenciales compradores internacionales, seleccionados minuciosamente por la Organización y por el ICEX, para que mantengan reuniones comerciales —se estiman 6.000 encuentros— con los expositores en el espacio Business Center.

Francisco López Canís y Francisco López López-Bago, presidente de honor y presidente y consejero delegado del Grupo Gourmets, respectivamente, fueron los encargados de recibir al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y a las decenas de personalidades que asistieron ayer a la inauguración. Planas, que se mostró «orgulloso de la producción agroalimentaria» de nuestro país, destacó la importancia de Salón Gourmets, que «nos permite poner en valor todos los productos españoles y mantener la estrategia de promoción en la Unión Europea y el resto del mundo. Esta Feria, que viene de muy atrás y que, sin duda tiene mucho futuro, es una muestra de orgullo y representación para España», zanjó.

Esto es Salón Gourmets: un universo efímero donde el producto se convierte en relato, los pasillos en terreno fértil para el encuentro profesional y cada stand en un escaparate de descubrimiento. Cuatro días de intensidad gastronómica que confirman, una vez más, por qué esta cita sigue siendo imprescindible para quien sabe de qué va realmente este mundo.