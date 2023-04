La nueva Puerta de Alcalá, en el aire tras el «no» del Pleno

El pasado martes, en el último Pleno de la legislatura, marcado por varias despedidas y bienvenidas y las intervenciones de carácter electoralista, terminó arrinconado en un segundo plano lo teóricamente más importante: las mociones que fueron aprobadas o rechazadas por los grupos municipales. Y entre estas últimas, se encontraban la 21 y la 22 del orden del día. La primera, sometía a votación la aprobación de la concesión de un suplemento de crédito por importe de 92 millones de euros; el segundo, un crédito extraordinario por valor de 6,6 millones. Ambos créditos estaban destinados a distintos proyectos en el conjunto de Áreas y Distritos. Concretamente, contemplaban 288 nuevas obras en equipamientos que no estaban comprometidas inicialmente en el presupuesto para el año 2023, y por lo tanto, no tenían dotación presupuestaria.

Sin embargo, todos estos proyectos, según afirman desde el Área de Hacienda y Personal que preside Engracia Hidalgo, se quedan ahora en un «limbo». El resultado de la votación a ambas mociones fue el apoyo de PP y Ciudadanos, y el rechazo de PSOE, Más Madrid, Grupo Mixto... y Vox. Una actitud, la del partido capitaneado en la capital por Javier Ortega Smith, incomprensible para el Ayuntamiento, que, «en vez de preocuparse de mejorar la calidad de vida de los madrileños, esta obsesionado por poner palos en la rueda en la gestión de este equipo de Gobierno, sin importarles lo más mínimo tener que acudir al apoyo y auxilio de todos los grupos de la izquierda».

Intervención urgente

Entre las inversiones propuestas, detallan desde Cibeles, se encontraban las obras de restauración de la Puerta de Alcalá. Unos trabajos que comenzaron el pasado febrero y que se prolongarán por espacio de un año aproximadamente. La intervención, que tiene como objetivo la consolidación estructural de los grupos escultóricos, la sustitución del plomo de la cubierta y el tratamiento de la piedra en todas las fachadas del monumento, cuenta con un presupuesto que roza los tres millones de euros.

Así, la financiación para acometer la reforma queda, por el momento, paralizada, a pesar de la urgencia de la intervención. Desde Hacienda y Personal recuerdan que la aprobación de estos créditos era un trámite necesario para sacar adelante aquellos proyectos que, en principio, estaban contemplados en los presupuestos iniciales de 2023. Sin embargo, el rechazo a las cuentas –en el que, una vez más, Vox unió sus votos a los de la izquierda– provocó la prórroga de los presupuestos de 2022 para el presente año. E inversiones «imprescindibles» como la de la reforma de la Puerta de Alcalá no contaban con dotación en la prórroga. De ahí que la fórmula adoptada fuera la concesión de un suplemento de crédito y un crédito extraordinario de más de 98 millones para acometer estas casi 300 obras, y que irían como gastos destinados a las amortizaciones ordinarias de deuda. De este modo, la deuda «viva» final de 2023 no se vería incrementada por esta modificación presupuestaria.

La reforma del emblemático monumento no es lo único que se ve ahora comprometido. En ese montante, están también incluidos el inicio de la construcción de dos Centros Culturales, dos Centros de Mayores, dos escuelas Infantiles, cuatro pistas deportivas, una Unidad Integral de Policía, una Base de SAMUR-Centro de Salud Municipal, la rehabilitación integral de dos Parques de Bomberos, la reforma del edificio de Prado 30 para su apertura como centro cultural, el desdoblamiento del puente de la calle Eduardo Barreiros sobre la M-40, áreas infantiles, y también obras de conservación y mejora de centros docentes e instalaciones deportivas, «tan necesarias en los distritos», detallan desde el Consistorio.

En el caso de los trabajos en la calle Eduardo Barreiro, las obras afectan a un tramo de 1,5 kilómetros entre la M-40 y la calle Alcocer y supondrán la conversión en vía urbana de lo que hasta ahora era una carretera de un carril por sentido. En cuanto al edificio de Prado 30, antiguamente okupado por La Ingobernable, hay que recordar que, además de haber sido cedido en parte a la Comunidad de Madrid para la construcción de un centro de salud, también cobijará un centro de índole cultural.

Pinza Vox-Más Madrid

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, criticó, tras la finalización del Pleno, la «pinza» conformada por Ortega Smith y Rita Maestre, candidata de Más de Madrid. Una «pareja política» que, en su opinión, se ha propuesto «bloquear» el Ayuntamiento. No solo por el crédito rechazado; también por el «no» de Ortega a la ordenanza por la que se regula el entorno controlado de pruebas de proyectos innovadores de la ciudad de Madrid, con el llamado «Sandbox» de Movilidad de Villaverde.

«Quiere un gobierno de coalición con el Partido Popular y vota sistemáticamente contra el Partido Popular en el Pleno del Ayuntamiento. Eso no es posible. Es que no es un discurso coherente, no es un discurso creíble», dijo el alcalde, en referencia a Ortega Smith, que cree que debería «explicar a los madrileños por qué vota sistemáticamente con Rita Maestre durante los últimos cinco meses en el Ayuntamiento de Madrid» y «por qué ha bloqueado todos los proyectos con Rita Maestre conjuntamente los cinco últimos meses» en el Consistorio.

LOS 5.000 TRABAJOS DE VILLAVERDE

►La «pinza» que, según el PP, están practicando Vox y la izquierda, también dio como resultado el rechazo a la ordenanza de innovación del Sandbox planeado para el distrito de Villaverde. Un enorme campo de pruebas en materia de movilidad que iba a suponer, en principio, la creación de entre 3.000 y 5.000 puestos de trabajo. El alcalde aseguró que la ordenanza iba a suponer una inversión de 100 millones de euros en el distrito.Una ordenanza, por otro lado, que estaba «consensuada» con el sector, hasta el punto de que «solo se presentó una alegación» al texto. De ahí que haya prometido que, si el PP consigue mayoría «amplia», proyecto será una realidad.