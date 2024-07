Mientras me preparaba para ver la semifinal de la Eurocopa 2024 entre Holanda e Inglaterra, reflexionaba sobre cómo estos antiguos rivales, que una vez lucharon por la hegemonía europea en el siglo XVIII, ahora compiten por el liderazgo futbolístico. Este contraste entre los conflictos pasados y las competiciones actuales me recuerda cómo las rivalidades, aunque cambian de escenario, mantienen su esencia a lo largo del tiempo. En lugar de enfrentamientos bélicos, ahora canalizamos nuestras diferencias en el terreno de juego, convirtiendo antiguas tensiones en celebraciones deportivas.

Sin embargo, España, a lo largo de los siglos, ha sido más que un escenario para rivalidades: ha sido un crisol de culturas. Desde Atapuerca hasta la última llegada de inmigrantes, cada grupo cultural ha dejado una huella única que ha enriquecido y moldeado la identidad española, aún visible en su paisaje contemporáneo.

En el corazón de esta riqueza cultural se encuentra Nuevo Baztán, un conjunto histórico-artístico que no solo testimonia la vanguardia y el desarrollo, sino también las ideas transatlánticas. Este enclave, fundado en el siglo XVIII por el empresario Juan de Goyeneche, fue un faro de innovación en la España de la época. Goyeneche, figura clave en la corte de Felipe V, jugó un papel crucial en la modernización del reino, influenciado por las enseñanzas de su abuelo, el poderoso Luis XIV de Francia.

Luis XIV, conocido como el "Rey Sol", no solo gobernó con autoridad desde el fastuoso Palacio de Versalles, sino que también se preocupó por el destino de su nieto Felipe, asegurando la sucesión al trono español tras la muerte de Carlos II. Aunque Felipe V, a sus 17 años, inicialmente se encontraba deslumbrado por los consejos grandiosos de su abuelo sobre la magnificencia real, pronto comprendió la cruda realidad económica de España y la necesidad de reformas pragmáticas.

Con el apoyo de Goyeneche, Felipe V implementó políticas económicas audaces como el "librecambismo", que revitalizaron la economía española al promover el comercio y la industria. Estas reformas no solo aliviaron la presión económica heredada, sino que también marcaron un giro decisivo hacia la independencia económica de España, consolidando su posición en la arena europea del siglo XVIII.

Nuevo Baztán, municipio ubicado en el Este de la Comunidad de Madrid, nos recuerda que cada monumento histórico tiene un "porqué" arraigado en la historia; más que una estructura arquitectónica, es una evidencia tangible de las habilidades y visiones de quienes lo construyeron. La presencia de estructuras industriales en Nuevo Baztán simboliza un avance económico y un momento en el que España consolidó su influencia global.

Cada calle empedrada y cada edificio histórico en Madrid y en España cuenta una historia de innovación, resistencia y evolución. Estos lugares son vínculos vivos con el pasado, recordándonos que la historia es un proceso de aprendizaje y adaptación continuo. Como observadores de este paisaje urbano patrimonial, tenemos el privilegio de ver más allá y comprender la riqueza de nuestra herencia cultural, una mezcla de influencias que ha dado forma a quienes somos hoy.

El entorno urbano patrimonial de España refleja su pasado y la promesa de un futuro donde las lecciones se convierten en oportunidades. Inglaterra buscó la gloria y se preparó para desafiar a España en la final por la hegemonía futbolística europea en Berlín, evocando las antiguas rivalidades del siglo XVIII. En esta narrativa de competencia y superación entre naciones, todos podemos explorar y descubrir las historias detrás de cada monumento, calle y comunidad que han definido nuestra identidad. En la Comunidad de Madrid, crisol de caminos y capital de un imperio, hay numerosos elementos patrimoniales que hablan de un pasado glorioso con muchos protagonistas.