Los "okupas" que quieren tomar Madrid: el recibo de una pizza es su "llave"

La ocupación de viviendas no es nada nuevo. Tanto en verano como en invierno. No se van de vacaciones. La desprotección de los propietarios, y más cuando se ausentan de la vivienda facilita su "trabajo". A ellos se une que en vacaciones, en puentes, o incluso, durante una vista de un par de horas al mercado más cercano, puede ser el tiempo que algunos desaprensivos necesiten para entrar y hacerse fuertes en la vivienda ajena. Y todo gracias a unas leyes que no acaban de respaldar al ciudadano y tomar medidas con los ladrones de la propiedad privada. Ahora una nueva técnica, utilizada con éxito en Cataluña durante años, se ha extendido por el resto de España. Especialmente en la Comunidad de Madrid, donde algunos la han celebrado. Para lamento de otros.

La cosa no tiene mucha complicación. Los ocupantes ilegales piden una pizza en la dirección que eligieron asaltar. Detienen al repartidor en el portal o el descansillo de la escalera y pagan la pizza. Tras ello, no se les ve el pelo durante un par de días. Al cabo de cuatro días “okupan” la casa.

Cuando llegan los agentes de la Policía, tras el aviso de los propietarios o los vecinos, puede demostrar con el ticket de la pizza que lleva más de 48 horas en la casa. Esto evita que sean desalojados de manera inmediata.

Los ladrones de la propiedad saben que cuando se puede “probar”, aunque sea con un simple recibo de pizza, que han estado en la casa durante al menos 48 horas, su caso debe ser examinado por un juez. A ello se suma la saturación de los juzgados en todo España, y más en verano, con lo que su caso, como tantos otros, pasa a un limbo que llevará meses, o quizá años, solucionar. Mientras, los “okupas” podrán, a voluntad, disfrutar de la “propiedad” asaltada.

La realidad es que, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las decisiones judiciales firmes para desalojar a los okupas tardan una media de 18 meses. Esto significa que los propietarios tuvieron que esperar más de un año y medio para recuperar su casa después de que fuera ocupada. Eso en el mejor de los casos.