La oposición torpedea a Ayuso por faltar al Pleno

Solo ha faltado al Pleno de la Asamblea una vez en cinco años y «es el Gobierno regional que más preguntas responde a la oposición», defendió el portavoz de los populares, Carlos Díaz-Pache. Pero la ausencia de la presidenta Madrileña en el Pleno del jueves en la Cámara autonómica y la imposibilidad de que los portavoces de los grupos políticos puedan formularle las preguntas que van dirigidas a Isabel Díaz Ayuso encendió a los grupos políticos, empezando por Vox y terminando por Más Madrid.

La presidenta madrileña, participa esta semana en el Consejo Europeo de las Regiones y en su agenda figura un encuentro con el vicepresidente del Comité Europeo, Apostolos Tzitzikostas. También se reunirá con otros miembros del Partido Popular Europeo en Bucarest, lo que impedirá responder a las preguntas que van dirigidas a ella, aunque sí se sustanciarán las 13 dirigidas al Gobierno autonómico que responderán los distintos consejeros. Así que, «nada que reprochar a la presidenta», quiso zanjar Díaz-Pache en respuesta a la cascada de críticas.

Antes, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, se quejó de que «no se vaya a poder hacer preguntas a la presidenta porque no está. Teníamos dos este Pleno y nos han negado una. Se está impidiendo la fiscalización a su Gobierno», lamentó.

El mismo argumento que esgrimió Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, quien interpretó su ausencia como un gesto de que «a la presidenta le gusta cada vez menos venir a la Asamblea y se le nota cada vez más nerviosa con toda la fiscalización por la gestión de las residencias».

El socialista Juan Lobato, dio por hecho que, si no estaba la presidenta en el pleno no podrá formularle preguntas, pero no ahondó en la polémicas. Su queja, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces se centró en un asunto que a su grupo le ha escocido especialmente y es que no salga adelante la comisión de estudio que planteó «sin afán revanchista» para cambiar el modelo de residencia de mayores. «Nos parece un error que, después de cuatro años, no se haya movido un dedo para cambiar nada». Pero los populares que, esta vez, contaron con el apoyo de Vox, tumbaron la iniciativa con el argumento de que, en realidad, «era una excusa para hacer revisionismo sobre la pandemia, era otra forma de atacar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se dejó la piel durante el Covid, y de retorcer el dolor de las víctimas. No nos parece razonable establecer una sombra de duda sobre el sistema de residencias», sentenció Díaz-Pache.

Quien vuelve a la Asamblea con otro de sus mantras es Vox. Su portavoz, Rocío Monasterio, quiere resucitar el debate del «pin parental» porque sigue pensando que se adoctrina en las aulas.

Como prueba de ello llevó un manual de 5º de Primaria en el que aseguró que se hablaba de la Agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo sostenible. «Luego empieza a hablar de la identidad de género, que tiene que ver con cómo te sientes tú, que puedes cambiar y que nada tiene que ver con tu sexo...Esto es ideología de género y tiene que estar fuera de los colegios», dijo con contundencia. Es por esto por lo que el Grupo de Rocío Monasterio llevará una iniciativa a la Cámara de Vallecas en la que se pide que «los padres tengan la opción de ser informados previamente de las charlas que se imparten a nuestros hijos y quién las da», dijo. «¿Por qué se da matemáticas con perspectiva de género? ¿qué es esto? Nuestros hijos tienen que ser competentes en matemáticas, pero cada vez tienen menos nivel».

Monasterio incluso se ofreció a sentarse con el consejero de Educación madrileño, Emilio Viciana, para ver qué están estudiando los niños de la Comunidad en los libros porque «hay mucho contenido ideológico». Monasterio también ha propuesto una bajada de impuestos que dependen de la Comunidad de Madrid y que están relacionados con la vivienda para así evitar su encarecimiento. Así, propone reducir el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que grava una vivienda cuando la compras, reducir el impuesto de Transmisiones Patrimoniales al comprar y aplicar una desgravación en el tramo autonómico del IRPF, dijo como sugerencia.