Una original propuesta para celebrar el Día de Libro

La lectura de «El diario de Adán y Eva» de Mark Twain y un menú cervantino donde no faltan las migas manchegas o pollo escabechado es la original propuesta de la residencia de mayores Amavir La Gavia para celebrar el día del libro. Además, por un día, los mayores podrán alojarse bajo el techo de «El Principito», «Romeo y Julieta», «El Quijote», «El Diario de Noah», «La Celestina» o «Las mil y una noches».

Es la original propuesta del equipo de Amavir La Gavia que, con el apoyo de la periodista y residente Nieves González, quieren que este día, 23 de abril, sea algo muy especial. Nieves lleva tres años en Amavir La Gavia, la que hoy siente como su casa. No ha sido fácil. Tras muchos años conviviendo con la esclerosis, un ictus le restó la poca movilidad que tenía. Tenaz, obstinada, sin mirar atrás, se refugió en los libros y buscó consuelo entre las letras, las que habían sido siempre su herramienta de trabajo y sus aliadas. Decía Cicerón que «Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma». Es lo que piensa Nieves, periodista y escritora, y que ha asumido la responsabilidad de organizar la biblioteca del centro. Por supuesto, en su estantería no podía faltar «Madrid, patio de butacas», libro del que es autora.

En Amavir La Gavia, caracterizada por hacer de cada residente alguien especial, le dieron vía libre para poner en marcha la biblioteca. No lo dudó y, como si de un monje del medievo se tratara (armarius), comenzó a organizar el scriptorium, el lugar donde se guardaban las obras, que permanecían bajo llave. Pero en Amavir La Gavia no hay llave. Al revés. Su objetivo es fomentar las actividades sociales, recreativas y culturales, que la biblioteca sea un lugar de todos, «ya que está comprobado que leer conlleva muchas ventajas para los mayores. Favorece el funcionamiento de nuestro cerebro y ayuda a retrasar su envejecimiento en el caso de las personas de la tercera edad», explica la directora, María Vázquez.

En ese sentido, el año pasado, la residencia organizó un filandón literario con gran éxito. «Se trataba de un encuentro de escritoras, amigas de Nieves», explica María Vázquez. Tuvo una acogida muy positiva y despertó el interés de un nutrido grupo de residentes y familiares que acudieron a esta iniciativa. «De alguna manera fue abrir la puerta para crear en Amavir La Gavia un espacio cultural que ahora continúa con la organización de un original Día del Libro», explica la terapeuta ocupacional Patricia Serrano.

Y en ese Día, Nieves González tiene un papel importante como armarius de la residencia. «Siempre he leído mucho. Por trabajo y porque los libros han sido mis mejores compañeros de viajes. Antes y, sobre todo ahora», dice la periodista desde su silla eléctrica. Ella y sus libros son inseparables. Allá donde va ella, va un libro.

Cuando Patricia le propuso organizar este Día, no lo dudó y empezó a idear un menú muy interesante, en todos los sentidos. Empezando por la mesa: menú cervantino, con las famosas migas que comiera don Quijote y pollo escabechado. «Y no puede faltar el postre», dice Patricia, responsable de su organización. «Un poco de queso fresco con membrillo o las torrijas de ‘Como agua para chocolate’ de Laura Esquivel».

Y si bien alimentar los cuerpos es necesario, no lo es menos alimentar las mentes. De ahí que Patricia haya trabajado durante días con los residentes de cada planta para cambiar su nombre. Amavir La Gavia cuenta con seis unidades de convivencia, desde el Paseo del Mar hasta Canarios, la última. Los residentes de cada planta han hecho un trabajo previo: se ha elegido un libro que dará nombre a su casa. Así, Paseo del Mar será ahora «Las mil y una noches»; la unidad de convivencia Duero será «El Principito». Además, los residentes de los Olmos colgarán el título de «Diario de Noah»; en Olivos se llamarán «El Quijote», Las Palomas pasarán a ser «La Celestina» y Los Canarios ahora serán «Romeo y Julieta». «Ha sido muy divertido, pero sobre todos, participativo”, dice la terapeuta ocupacional, pues se ha compartido entre todos los residentes y personal de cada unidad de convivencia, incluso han elegido por unanimidad cuál es el libro que más les ha gustado leer.

El Diario de Adán y Eva

Tampoco ese día podía falta la lectura de un libro. La elección ha recaído en la escritora que, lejos del Quijote al que estamos acostumbrados, ha hecho una apuesta sentimental y arriesgada por el autor, Mark Twain, y por la obra, ‘El diario de Adán y Eva’.

“Es un cuentito que siempre me ha gustado. Una fábula que recrea el mágico encuentro de la primera pareja humana sobre la Tierra. Un breve relato cómico de los avatares y problemas de la vida en pareja y la convivencia”, explica Nieves. “En el original, primero Adán y luego Eva nos hacen partícipes de sus aventuras en relatos paralelos. Pero nosotros lo hemos adaptado en un guion en el que Adán y Eva se dan la réplica”. La lectura, en la que participarán residentes, trabajadores, amigos y familiares estará acompañada por la música de Juan José García Carretero.

La directora dará el pistoletazo de salida con un fragmento de Eva: “Sábado. Tengo casi un día de edad, ahora. Llegué ayer. Eso es lo que me parece. Y debe ser así, porque si hubo un día antes de ayer yo no estuve, ¡o lo recordaría! Podría ser, por supuesto, que sucediese y que no estuviese atenta. Muy bien. Estaré bien alerta ahora y, si sucede algún antes de ayer, tomaré nota del hecho. Será mejor empezar bien y no dejar que los registros se desordenen, porque el instinto me dice que estos detalles van a ser importantes para los historiadores algún día. Porque me siento como un experimento. ¡Me siento exactamente como si fuese un experimento!

La respuesta de Adán no se hará esperar: “Esta criatura nueva de pelo largo es bastante entrometida. Siempre está dando vueltas a mí alrededor, siguiéndome a todas partes. No me gusta esto; no estoy acostumbrado a la compañía. Ojalá se quedase con los demás animales...”.

Los residentes ya están trabajando para que el día del libro sea algo para recordar. Toca repartir papeles.