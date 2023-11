Paco Arango: «La gente nos quiere y eso se respira en el ambiente de este mercadillo, es único»

Hace más de dos décadas que Paco Arango, fundador y presidente de la Fundación Aladina, cruzó por primera vez la puerta de un Hospital Oncológico Infantil. Y dieciocho años, desde que la vida y diferentes circunstancias -todas en una semana- le empujaron a crear la fundación. «Durante cinco años estuve yendo cada día como voluntario a una UCI y sentí, desde lo más profundo de mi ser que tenía era lo que tenía que hacer», cuenta Arango a este periódico. El tiempo, las cuarenta personas que trabajan con él y los 26.000 socios con los que ya cuenta la entidad, le han dado la razón. Está haciendo lo correcto y algo importante. Para quién aún no conozca su labor, la Fundación Aladina se encarga de cuidar a todos los niños con cáncer y sus familias para que nunca pierdan la sonrisa y las ganas de luchar. «Estamos en veinte hospitales públicos para cubrir todos los ámbitos del cáncer infantil. Desde las cuestiones económicas, psicológicas y hospitalarias».

Y por supuesto, estando con los niños, lo más importante para él. «Ponemos a su disposición personal psicooncológico, una figura muy importante y que la seguridad social no suele implantar, y que cumple la función de intermediario entre médico y paciente». También disponen de un campamento de verano «transformador» para que pese a estar seriamente enfermos puedan tener esa experiencia de vacaciones. «Son muchos los padres que me han dicho que les hemos devuelto a su hijo como era antes de la enfermedad, es emocionante». Además cuentan con voluntarios, están presentes en las guerras, con los refugiados, en los desastres naturales... y acompañan a los padres en su duelo. «Durante un año trabajamos con ellos para devolverles la sonrisa y créeme que lo conseguimos. Les juntamos con otros padres que han pasado por lo mismo y en ese entendimiento, esa igualdad de dolor es mágica». Son tantas las cosas por hacer, que no hay día en el que no estén tramando algo.

Cerca de tres mil personas asistieron a la últimas edición de "Aladina Xmas Weekend" Fundación Aladina

En la capital, ya están trabajando para que el hospital de día del Hospital La Paz sea una realidad. «Tiene una dificultad muy grande y es que igual acaban derrumbándolo, pero es tan importante que hay que hacerlo». Y en su máximo proyecto, la Casa Aladina, un espacio que les permita ejercer su labor fuera de los hospitales. «Ya hemos pedido el terreno a la Comunidad de Madrid y tenemos el dinero para cubrir el coste de la casa gracias a una fundación mexicana. «Es un proyecto muy importante y ambicioso; sería único en Europa», explica. Estas son solo algunas de las razones que junto a su fe le ayuda a seguir adelante cada día. «Lo malo de trabajar con niños con cáncer es que pierdes muchísimos y el dolor es desgarrador, no hay consuelo. Pero a pesar de todo, compensa».

Este fin de semana, tendrá lugar el momento más esperado y especial para la fundación, la celebración de su «El Aladina Xmas Weekend». Este se celebrará el 2 y 3 de diciembre en el Hotel NH Collection Eurobuilding de Madrid. Contará con sorteos, puestos de venta, el Bazar Aladina, talleres de cocina y catas de vino, zona infantil, zona gourmet y música en directo. Entre los invitados, estarán presentes algunos de los protagonistas de la última película de Paco Arango, «Mi otro Jon», aún disponible en cines. Dos de sus intérpretes, Olivia Molina y Carmen Saura, le acompañarán el sábado en el encendido del árbol navideño y esta última, venderá alguna de sus prendas más emblemáticas.

Este fin de semana habrá sorteos, talleres, puntos de venta y música en directo Fundación Aladina

Aunque llevan celebrándolo catorce años, la fundación mantiene la ilusión del primer día. «Hay muchos mercadillos pero con el ambiente que se crea en este, no. La gente nos quiere mucho, eso se nota y se respira». Como cualquier mercadillo, este es una buena opción para generar dinero pero lo más importante para ellos es que es la mejor forma para que sus socios y la gente que les sigue puedan participar, vean quienes son, puedan hablar con ellos y en definitiva, vean que son «de verdad». «Si tu sabes que Aladina es de verdad y se lo cuentas a otro, eso es lo que nos ayuda. Así se conciencia a la gente».