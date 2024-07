A LA PAR: el proyecto musical que te alimenta el alma

La música es el lenguaje universal que nos une a todos, se tenga el idioma materno que se tenga. Nos aventuramos a tararear canciones en idiomas que ni por asomo dominamos ni entendemos, pero que no sabemos por qué nos sobrecogen, ya sean para echar una lágrima o para hacernos saltar de la silla y bailar como pollos sin cabeza. Ni qué decir tiene que los mejores momentos de nuestra vida –me atrevo a decir– tienen como artistas invitados a una buena comida o a un buen bailoteo –mejor si es «agarrao», eso siempre–. Por eso, para no empacharles con mis ansias de conocer lugares de ensueño, restaurantes de quitarse el sombrero o terrazas en las que pasar las horas, cambio de registro y vamos a hacer un poco de ganas de comer. Hoy me he propuesto saciar vuestra alma –el apetito lo dejo en sus manos– con buena vibra y mejores personas de la mano del proyecto musical ideado por Fundación A LA PAR.

Creada en 1948, su trayectoria en estos años la convierte hoy en un referente, nacional e internacional, en el ámbito de la discapacidad intelectual. Su mayor aval son 75 años de ejemplaridad y compromiso con la dignidad de las personas. Pero es que, además, apuesta por una inclusión de las personas con discapacidad intelectual absoluta, real y en todas las esferas imaginables; crea oportunidades para estas personas. En torno a este propósito, la Fundación ha crecido tanto en número de servicios como de personas atendidas, unas 1.000 en la actualidad, y emplea en torno a 500 personas. Diseña apoyos allá donde la persona con discapacidad intelectual encuentra barreras para su participación: educación, empleo, vivienda, ocio, deporte, sanidad, justicia y, con el proyecto Rock A LA PAR, ahora también en el mundo de la música. Ojo al dato, Fundación A LA PAR está incluida en la Business Guide 2008 creada por Naciones Unidas y es una de las 85 ONG del mundo (donde solo hay dos españolas) de mayor confianza para formar alianzas con empresas.

Pero vamos a darle a la tecla. Rock A LA PAR es una iniciativa pionera de la Fundación A LA PAR en colaboración con la Comunidad de Madrid; es un proyecto que busca la inclusión y la participación activa de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad a través de la música. De hecho, contó en su presentación con una madrina de excepción, Isabel Díaz Ayuso, la presidente de esta nuestra comunidad. Se trata de un proyecto que busca crear un grupo de rock formado íntegramente por personas con discapacidad intelectual. Los artistas David Summers y Pedro Andrea acompañarán a la Fundación en esta nueva aventura musical. Los requisitos para poder formar parte de Rock A LA PAR son ser mayor de 18 años, tener discapacidad intelectual, tocar algún instrumento o dotes para cantar y, por supuesto, tener mucha ilusión por formar parte del grupo. Los perfiles que se demandan son muy diversos: guitarristas, bajistas, baterías, teclistas y cantantes. Una iniciativa sin igual, que además cuenta con el apoyo de múltiples entidades, como Fundación Telefónica, Yamaha y Fundación Ferrer Dalmau, que colaborarán en convertir este sueño en una realidad.

Con este proyecto, la fundación quiere crear un espacio artístico sin barreras: un lugar de desarrollo, aprendizaje y ocio inclusivo donde las personas con discapacidad intelectual puedan sentirse parte de una comunidad, desarrollar sus habilidades y disfrutar de su tiempo libre. Rock A LA PAR es una firme apuesta por el arte como medio de desarrollo y expresión, y la construcción de una sociedad más justa y equitativa para todos. El proyecto contará a lo largo de todo su desarrollo con el apoyo de profesionales de la Fundación, tanto a nivel musical como psicosocial, para acompañar al grupo en su reto. Todos aquellos interesados en formar parte de este proyecto pueden inscribirse hasta el próximo 10 de septiembre en la web www.rockalapar.com. ¡Viva la música!